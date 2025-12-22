6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के सामने दी गालियां...

Vande Bharat Express misconduct: नागपुर के होटल व्यवसायी मनोहर खुशालानी के लिए शनिवार का दिन एक सुखद धार्मिक यात्रा के इरादे से शुरू हुआ था, लेकिन यह सफर जल्द ही एक बेहद कड़वे अनुभव में बदल गया, दोपहर में अचानक उन्होंने अपने परिवार के साथ उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करने का फैसला किया, नागपुर से दोपहर 3:15 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होने वाली थी. ऑनलाइन टिकट बुक करने के बजाय उन्होंने सोचा कि स्टेशन पहुंचकर टिकट ले लेंगे.

1500 रुपये है, लेकिन उन्हें 2500

जब वे पत्नी और दो बच्चों के साथ स्टेशन पहुंचे, तब तक ट्रेन आने में केवल 15 मिनट बचे थे. टिकट काउंटर पर मौजूद क्लर्क ने टिकट देने से मना कर दिया, लेकिन यह भरोसा जरूर दिलाया कि ट्रेन में टीटीई से बात कर लेने पर सीट और टिकट मिल जाएगा. इसी भरोसे पर पूरा परिवार ट्रेन में चढ़ गया. ट्रेन में टीटीई से बातचीत हुई तो उसने चार सीट देने का भरोसा दिया. टीटीई ने कहा कि एक टिकट की कीमत 1500 रुपये है, लेकिन उन्हें 2500 रुपये प्रति सीट के हिसाब से कुल 10 हजार रुपये देने होंगे.

बाद में रखी 35 पर टिकट की मांग

खुशालानी इस सौदे के लिए तैयार हो गए. टीटीई ने दो सीटें दिखाईं और बाकी दो बाद में देने की बात कही. साथ ही कहा गया कि पूरे पैसे एक साथ बाद में लिए जाएंगे. लेकिन समय बीतता गया, टीटीई काफी देर तक वापस नहीं आया और न टिकट मिला, न ही पूरी सीटें. इस दौरान खुशालानी ने अपने मोबाइल से ट्रेन में उपलब्ध सीटों की जानकारी चेक की तो उन्हें पता चला कि मुल्ताई से उज्जैन तक चार सीटें ऑनलाइन उपलब्ध हैं. परिवार की परेशानी को देखते हुए उन्होंने तुरंत ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए. इससे उन्हें लगा कि अब सम्मानजनक और आरामदायक यात्रा हो सकेगी. लेकिन मुल्ताई स्टेशन से पहले ही टीटीई दोबारा आया और इस बार उसने प्रति सीट 3500 रुपये की मांग रख दी. जब खुशालानी ने इसका विरोध किया और बताया कि वे अब ऑनलाइन टिकट ले चुके हैं, तो टीटीई नाराज हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी-बच्चों को टॉयलेट के पास खड़ा कर दिया

मनोहर खुशालानी का आरोप है कि इसके बाद टीटीई ने उनके साथ बदतमीजी की और परिवार के सामने गाली-गलौज लगा. उन पर बिना टिकट यात्रा करने का आरोप लगाकर जुर्माना वसूला गया और उन्हें पत्नी-बच्चों के साथ टॉयलेट के पास खड़े रहने को कहा गया. ट्रेन में कई सीटें खाली होने के बावजूद उनसे भारी रकम वसूली गई. कुल मिलाकर जहां छह हजार रुपये का सफर होना था, वहां उन्हें करीब 18 हजार 692 रुपये देने पड़े. खुशालानी का कहना है कि वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में इस तरह का व्यवहार बेहद शर्मनाक है और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले पर सख्त कदम उठाना चाहिए.

ये भी पढ़ें: न्याय विभाग का यू-टर्न! एपस्टीन दस्तावेजों में ट्रंप की हटाई गई तस्वीर फिर आई सामने