/गुजरात में वंदे भारत पर पत्थरबाजी! अंदर सफर कर रहीं थीं UP की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

सूरत के पास मंगलवार शाम मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक व्यक्ति ने पत्थर फेंके. उस समय ट्रेन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी सफर कर रही थीं. हालांकि, वह सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं लगी. रेलवे के मुताबिक, घटना सूरत के उत्राण इलाके में हुई. RPF की टीम ने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया. उसके बैग से पत्थर मिले. पूछताछ में उसने बताया कि वह एक कुत्ते को पत्थर मार रहा था. इससे पहले उसने एक मालगाड़ी पर भी पत्थर फेंके थे.
घटना के समय ट्रेन खजुराहो से वाराणसी की तरफ जा रही थी. महोबा GRP के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किदारी रेलवे क्रॉसिंग के पास पोल नंबर 1272/19 के करीब अचानक एक सांड ट्रैक पर आ गया. लोको पायलट ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन टक्कर हो गई. अधिकारी के मुताबिक, व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर लग रहा है और फिलहाल किसी साजिश या जानबूझकर ट्रेन को निशाना बनाने के सबूत नहीं मिले हैं. ट्रेन के एक कोच के शीशे पर सिर्फ हल्की खरोंच आई. राज्यपाल जिस कोच में बैठी थीं, वह इससे काफी दूर था.
अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22961/22962) भारत की 42वीं वंदे भारत सेवा है. इसे 12 मार्च 2024 को शुरू किया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई थी. शुरुआत के बाद से इस ट्रेन को यात्रियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद जंक्शन के बीच चलती है. करीब 491 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन 5 घंटे 30 मिनट में तय करती है. रास्ते में इसके ठहराव बोरीवली, वापी, सूरत और वडोदरा में हैं.
यह ट्रेन पश्चिमी भारत के दो बड़े आर्थिक शहरों मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ती है. इसमें कारोबारी, छात्र, रोजाना सफर करने वाले यात्री और पर्यटक सफर करते हैं. मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद सेवा के अलावा 20901/20902 गांधीनगर कैपिटल-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस भी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच एक अहम तेज रेल कनेक्शन है.
इससे पहले उत्तर प्रदेश के महोबा में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया था. खजुराहो से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस अचानक ट्रैक पर आए एक सांड से टकरा गई थी. यह घटना किदारी रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई थी. टक्कर से ट्रेन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और ट्रेन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा. हालांकि, सभी यात्री सुरक्षित रहे