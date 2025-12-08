Advertisement
Vande Mataram 150: 'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का हमला

Mamata Banerjee Reply PM Modi: ममता बनर्जी ने कहा, 'वन्दे मातरम का जो हिस्सा राष्ट्रीय गान के रूप में चुना गया, उसे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ही चिन्हित किया था. BJP को उस पर भी आपत्ति थी. इन लोगों को हर चीज पर आपत्ति है. कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:47 PM IST
West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार (8 दिसंबर) को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की कड़ी आलोचना की जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वन्दे मातरम के केवल एक हिस्से को ही भारतीय राष्ट्रीय गान बनाने का जिक्र किया था. ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से सियासी तूल दे रही है. सीएम ममता ने कूच बिहार जाने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'वन्दे मातरम का जो हिस्सा राष्ट्रीय गान के रूप में चुना गया, उसे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ही चिन्हित किया था. BJP को उस पर भी आपत्ति थी. इन लोगों को हर चीज पर आपत्ति है. कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का.' 

ममता बनर्जी कूचबिहार में प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगी. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वन्दे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस ने कभी मुस्लिम लीग के दबाव में झुककर राष्ट्रीय गान को तोड़ दिया था और उनके सामने घुटने टेक दिए थे. उन्होंने कहा, 'आज जब हम वन्दे मातरम के 150 साल मना रहे हैं, तो नई पीढ़ी को सच बताना चाहिए कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव और अपनी तुष्टिकरण की स्थायी नीति के सामने झुककर इस भजन को विभाजित कर दिया था. ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देना चाहिए.' 

पीएम मोदी के सवालों पर ममता का पलटवार
प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की और संसद से उस गीत में गर्व की बहाली की अपील की जिसने कभी उपनिवेशवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट किया था.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित ‘पांच लाख कंठ से गीता पाठ’ कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने के बावजूद वे क्यों नहीं गईं? इस पर ममता बनर्जी ने कहा, 'वह कार्यक्रम दरअसल बीजेपी का भेष बदलकर आयोजित कार्यक्रम था. मैं वहां कैसे जा सकती थी? अगर वह तटस्थ कार्यक्रम होता तो मैं जरूर जाती. लेकिन जिन लोग लगातार गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राजा राममोहन रॉय का अपमान करते हैं, उनके कार्यक्रम में मैं नहीं जा सकती.'

इंडिगो संकट को लेकर केंद्र सरकार को ममता ने घेरा
सीएम ममता ने हाल में इंडिगो उड़ानों के संकट पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा, 'नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना की कमी के कारण यात्रियों को यह परेशानी झेलनी पड़ रही है. 'मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से उड़ान संकट की वजह से यात्रियों को भारी कठिनाई हो रही है. इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है. योजना का पूरी तरह अभाव था. मुझे लगता है कि यात्रियों को हुई परेशानी के लिए कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है.' ममता ने यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वैकल्पिक विकल्प चुनने की दी गई सलाह पर भी सवाल उठाया. 'यह कैसे संभव है? दरअसल BJP नीत केंद्र सरकार आम लोगों के बारे में नहीं सोचती. वे हमेशा केवल चुनाव परिणाम के बारे में सोचते हैं.'

