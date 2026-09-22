'वंदे मातरम्' न गाने पर जेल क्यों? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, पुराने फैसले की दिलाई याद

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान से जुड़े 1986 के अपने एक पुराने फैसले (बिजो इमैनुएल केस) की याद दिलाई. उस वक्त 'जेहोवा विटनेस' समुदाय के तीन बच्चों ने अपने धर्म की वजह से राष्ट्रगान नहीं गाया था, लेकिन वे उसके सम्मान में चुपचाप खड़े रहे थे. तब अदालत ने साफ कहा था कि केवल राष्ट्रगान न गाना उसका अपमान नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने दोहराया कि वह पुराना फैसला आज भी लागू है और यही नियम 'वंदे मातरम्' पर भी लागू होना चाहिए. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते वंदे मातरम् नहीं गाता, तो उसे इसके लिए कोई सजा नहीं दी जा सकती.