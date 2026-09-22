'वंदे मातरम्' न गाने पर जेल क्यों? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, पुराने फैसले की दिलाई याद

'वंदे मातरम्' से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है. याचिका पर सुनावई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते राष्ट्रगीत नहीं गाता, तो उस पर आपराधिक केस नहीं चलना चाहिए. अदालत ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह तय करने से मना कर दिया कि राष्ट्रगीत सिर्फ दो अंतरों का होगा या पूरे छह अंतरों का. हालांकि कोर्ट इस बात की समीक्षा करने को तैयार हो गया है कि राष्ट्रगीत न गाने को अपराध बनाया जा सकता है या नहीं.
यह सुनवाई गायक टी.एम. कृष्णा की याचिका पर हुई है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, याचिकाकर्ता की दलील है कि आखिरी चार अंतरों में हिंदू देवी-देवताओं की वंदना है. इसलिए इन्हें गाना अनिवार्य करना देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान से जुड़े 1986 के अपने एक पुराने फैसले (बिजो इमैनुएल केस) की याद दिलाई. उस वक्त 'जेहोवा विटनेस' समुदाय के तीन बच्चों ने अपने धर्म की वजह से राष्ट्रगान नहीं गाया था, लेकिन वे उसके सम्मान में चुपचाप खड़े रहे थे. तब अदालत ने साफ कहा था कि केवल राष्ट्रगान न गाना उसका अपमान नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने दोहराया कि वह पुराना फैसला आज भी लागू है और यही नियम 'वंदे मातरम्' पर भी लागू होना चाहिए. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते वंदे मातरम् नहीं गाता, तो उसे इसके लिए कोई सजा नहीं दी जा सकती.
मशहूर गायक और लेखक टी. एम. कृष्णा ने अपनी याचिका में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण कानून में हुए नए संशोधन को चुनौती दी है. इस नए नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी को 'वंदे मातरम्' गाने से रोकता है या ऐसे कार्यक्रम में खलल डालता है जहां यह गीत गाया जा रहा हो, तो उस पर केस दर्ज होगा और उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा, कृष्णा ने गृह मंत्रालय के उस आदेश पर भी सवाल उठाया है, जिसमें कुछ सरकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के पूरे 6 अंतरे गाना अनिवार्य किया गया है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील एस. मुरलीधर के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. बहस के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और कानून नक्सलियों की मर्जी से नहीं बनाए जा सकते. इस पर वरिष्ठ वकील एस. मुरलीधर ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि मेहता को अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के इतने बड़े कानून अधिकारी से कोर्ट में ऐसी टिप्पणी की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती. हालांकि, तुषार मेहता ने अपना बयान वापस लेने से साफ इनकार कर दिया.
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था. दशकों तक इसके अपमान से निपटने के लिए कोई अलग से सख्त कानून नहीं था. लेकिन 2026 के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम' तैयार कर इसे कानूनी सुरक्षा दे दी.'वंदे मातरम्' से जुड़ा यह संशोधन बिल 29 जुलाई को राज्यसभा और 30 जुलाई को लोकसभा से पास हुआ था, जिसे 6 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बना दिया गया. इस कानून में 'वंदे मातरम्' गाने से रोकने या इसमें बाधा डालने पर सजा का प्रावधान है.
इस नए कानून के मुताबिक, अगर कोई जानबूझकर 'वंदे मातरम्' गाने से रोकता है, कार्यक्रम में रुकावट डालता है या सरेआम इसका अपमान करता है, तो इसे जुर्म माना जाएगा. ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है. खास बात यह रही कि इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले से 'वंदे मातरम्' के सभी 6 छंद गाए गए.