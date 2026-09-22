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'वंदे मातरम्' न गाने पर जेल क्यों? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, पुराने फैसले की दिलाई याद

'वंदे मातरम्' के सभी 6 अंतरों को अनिवार्य करने और न गाने पर सजा के प्रावधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला..

Written ByArvind SinghEdited ByBhoopendra Rai
Published: Sep 22, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:43 PM IST
'वंदे मातरम्' न गाने पर जेल क्यों? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, पुराने फैसले की दिलाई याद
Image Credit: &#039;वंदे मातरम्&#039; से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई है (ZEE NEWS)

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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