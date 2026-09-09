/वंदे मातरम विवाद: पूरे वर्जन पर कांग्रेस और NC में रार! फारूक के रुख पर BJP खुश, PDP ने क्या कहा?

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पार्टी के रुख का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों, गीतों और परंपराओं का हर भारतीय के दिल में खास स्थान है और उनकी असली ताकत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र को एकजुट रखने की क्षमता में निहित है. कर्रा ने इस बात पर चिंता जताई कि कांग्रेस के सहयोगी दलों ने वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाने का फैसला किया, जबकि उन्होंने भारत के राष्ट्रीय जीवन में इस गीत के स्थान के विकासक्रम को नजरअंदाज किया - न केवल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, बल्कि उसके बाद गणतंत्र की संवैधानिक यात्रा के दौरान भी. उन्होंने तर्क दिया कि अपनाया गया वर्जन एक सोच-समझकर बनाया गया संतुलन था, इसमें ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व को बनाए रखा गया, साथ ही भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति और अंतरात्मा की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का भी ध्यान रखा गया. कर्रा ने एक पोस्ट में लिखा 'राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान तब बढ़ता है जब वे भारत की विविधता को अपनाते हैं, न कि तब जब विविधता से उन्हें अपनाने के लिए कहा जाता है, यह देशभक्ति के बारे में नहीं है. यह उस संवैधानिक सोच के बारे में है, जिसके साथ एक विविधतापूर्ण गणराज्य में देशभक्ति को व्यक्त किया जाना चाहिए. हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों से हर भारतीय को अपनापन महसूस होना चाहिए.'