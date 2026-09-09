/वंदे मातरम विवाद: पूरे वर्जन पर कांग्रेस और NC में रार! फारूक के रुख पर BJP खुश, PDP ने क्या कहा?

जम्मू-कश्मीर में 'वंदे मातरम' गाने को लेकर एक बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है. सरकारी कार्यक्रम में इस राष्ट्रीय गीत का पूरा वर्जन गाए जाने पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) आमने-सामने आ गए हैं. कांग्रेस ने इसे आजादी के दौर की धर्मनिरपेक्ष सोच के खिलाफ बताया है, जबकि NC ने इसे व्यक्तिगत मर्जी और कानूनी बाध्यता का मामला करार दिया है, जिससे INDIA गठबंधन के भीतर की वैचारिक दरारें भी खुलकर सामने आ गई हैं. इस विवाद में BJP और PDP की एंट्री ने सियासत को और गरमा दिया है.
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट लिखकर इस विवाद की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम' का पूरा वर्जन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की उस मिली-जुली सोच से मेल नहीं खाता, जिसकी उन्होंने देश के लिए कल्पना की थी. वेणुगोपाल ने गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आजाद जैसे नेताओं का हवाला देते हुए कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर ही आजादी के समय इस गीत के छोटे हिस्से को चुना गया था, ताकि इसे कोई सांप्रदायिक रंग न दे सके. उन्होंने कहा कि यह खतरा आज भी उतना ही बड़ा है, उन्होंने अपने सहयोगी दलों से अपील की कि वे देश के धर्मनिरपेक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाले स्वरूप को बनाए रखने के लिए सिर्फ उसी वर्जन को गाएं, जिसे स्वतंत्रता सेनानियों ने तय किया था.
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पार्टी के रुख का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों, गीतों और परंपराओं का हर भारतीय के दिल में खास स्थान है और उनकी असली ताकत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र को एकजुट रखने की क्षमता में निहित है. कर्रा ने इस बात पर चिंता जताई कि कांग्रेस के सहयोगी दलों ने वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाने का फैसला किया, जबकि उन्होंने भारत के राष्ट्रीय जीवन में इस गीत के स्थान के विकासक्रम को नजरअंदाज किया - न केवल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, बल्कि उसके बाद गणतंत्र की संवैधानिक यात्रा के दौरान भी. उन्होंने तर्क दिया कि अपनाया गया वर्जन एक सोच-समझकर बनाया गया संतुलन था, इसमें ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व को बनाए रखा गया, साथ ही भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति और अंतरात्मा की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का भी ध्यान रखा गया. कर्रा ने एक पोस्ट में लिखा 'राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान तब बढ़ता है जब वे भारत की विविधता को अपनाते हैं, न कि तब जब विविधता से उन्हें अपनाने के लिए कहा जाता है, यह देशभक्ति के बारे में नहीं है. यह उस संवैधानिक सोच के बारे में है, जिसके साथ एक विविधतापूर्ण गणराज्य में देशभक्ति को व्यक्त किया जाना चाहिए. हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों से हर भारतीय को अपनापन महसूस होना चाहिए.'
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका कड़ा विरोध किया है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने जवाब दिया कि एक राजनीतिक दल के तौर पर NC का रुख नहीं बदला है. न तो उसने इस गीत के दो-पद वाले वर्जन पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही छह-पद वाले वर्जन को अपनाया है.
तनवीर ने कहा 'जहां तक पार्टी की अपनी भूमिका का सवाल है, हमारा रुख स्पष्ट है, जो इसे गाना चाहता है, वह गाए; जो नहीं गाना चाहता, उस पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, एक बार जब संसद कानून पारित कर देती है, तो यह एक कानूनी बाध्यता बन जाती है, जिसका पालन सभी सरकारी कार्यक्रमों में किया जाना चाहिए. इसलिए, आधिकारिक कार्यक्रमों में कानून के अनुसार पूरा वर्जन गाया जाता है.'
तनवीर ने कहा कि सवाल यह है कि जम्मू-कश्मीर में NC के खिलाफ ही यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का रुख क्या था? इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए. पहला सवाल तो उनके अपने मुख्यमंत्रियों से पूछा जाना चाहिए, जिन्होंने पूरा गीत गाया था, जिसके बारे में मैंने पहले ट्वीट किया था और मैं पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि 'जब दूसरे राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तब यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? यह बस उनके नजरिए की बात थी, और हमने आज उसे स्पष्ट कर दिया है.'
बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के व्यवहार का स्वागत किया है. पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला सहित NC नेताओं के उन पदों के दौरान खड़े रहने और शपथ लेने के फैसले को एक मजबूत संदेश बताया. उन्होंने इसे "अपने INDIA ब्लॉक सहयोगी कांग्रेस के लिए एक तमाचा" करार दिया. ठाकुर ने कहा 'जम्मू-कश्मीर में भारत-विरोधी नीतियां काम नहीं करेंगी, NC का कदम कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रतीकों और संस्थानों के प्रति ऐतिहासिक असहजता को दर्शाता है.' ठाकुर ने आगे कहा इससे एक कड़ा संदेश गया है और कांग्रेस को जो I.N.D.I. ब्लॉक में उनकी सहयोगी है, करारा जवाब मिला है. यह दिखाया गया है कि जम्मू-कश्मीर में भारत-विरोधी नीतियां नहीं चलेंगी, जो राष्ट्रीय संस्थानों पर कांग्रेस के ऐतिहासिक रुख के बिल्कुल उलट है.
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संविधान के नजरिए से इस पर संतुलित राय रखी. मुख्य प्रवक्ता सैयद तजामुल इस्लाम ने कहा कि संविधान ऐसे मामलों में धर्म और अंतरात्मा की आजादी की गारंटी देता है, और उन्हें इस मामले में कोई जबरदस्ती नहीं दिखी. वंदे मातरम का मतलब है कि आप इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं.
सैयद तजामुल ने कहा, 'वंदे मातरम गाने के दौरान खड़े होने या बैठे रहने से यह तय नहीं होता कि कोई देशभक्त है या देशद्रोही, देश का दोस्त है या दुश्मन. सत्ताधारी पार्टी इसके जरिए यह साबित करना चाहती है कि जो खड़ा होता है वह देशभक्त और देश के प्रति वफादार है, और जो खड़ा नहीं होता वह हमारे साथ नहीं हो सकता. यह पैमाना बहुत खतरनाक है. जम्मू-कश्मीर में सरकारी कार्यक्रमों में सम्मान के तौर पर लोग अक्सर खड़े होते हैं, लेकिन संविधान व्यक्तिगत पसंद की गुंजाइश भी देता है.'
कांग्रेस की पिछली आपत्तियों के बावजूद, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पूरा राष्ट्रगीत सुना. चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में दोनों नेता 'वंदे मातरम' के सभी छह छंदों के बजने के दौरान सम्मान में खड़े रहे.
'वंदे मातरम' के पूरे गायन पर छिड़े विवाद ने जम्मू-कश्मीर में INDIA गठबंधन की अंदरूनी दरारें सामने ला दी हैं. कांग्रेस इसे अपनी पुरानी धर्मनिरपेक्ष परंपरा से जोड़कर देख रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने सरकारी प्रोटोकॉल और नियमों का पालन करना जरूरी समझा.
वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि NC ने कांग्रेस के रुख को पूरी तरह नकार दिया है. दूसरी तरफ, पीडीपी का मानना है कि देशभक्ति साबित करने की होड़ के बजाय संविधान के तहत हर किसी को अपनी अंतरात्मा की आजादी मिलनी चाहिए. देखा जाए तो यह विवाद सिर्फ राष्ट्रगीत के छंदों का नहीं है, यह इस बात की बहस बन चुका है कि एक लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रीय प्रतीकों को किस नजरिए से देखा और अपनाया जाना चाहिए.