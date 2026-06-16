/क्या 2 छंद गाना राष्ट्रगीत का अपमान है: वंदे मातरम् के सभी 6 छंदों पर क्यों छिड़ा नया सियासी घमासान?

गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के केवल 2 छंद गाए जाने के बाद देश में एक नई सियासी बहस छिड़ गई है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मौजूदगी में हुए इस संक्षिप्त गायन पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान और नियमों का उल्लंघन बताया है, वहीं खरगे का तर्क है कि दशकों पुरानी परंपरा के तहत ही 2 छंद गाए गए. नए कानून और गृह मंत्रालय के ताजा दिशा-निर्देशों के बीच यह विवाद अब 89 साल पुराने उस ऐतिहासिक फैसले से भी जुड़ गया है, जब राष्ट्रगीत के छंदों को सीमित किया गया था.
इस आर्टिकल में हम वंदे मातरम पर शुरू नए विवाद का विश्लेषण करेंगे. राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के सम्मान को लेकर नया कानून बन गया, लेकिन कानून बनने के बाद भी वंदे मातरम् को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा. 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत को लेकर विवाद हुआ. अब गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम् को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.
गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम् के सिर्फ 2 छंद गाए गए. इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मंच पर मौजूद थे. खरगे की मौजूदगी में पूरा राष्ट्रगीत न गाए जाने पर BJP हमलावर है. वहीं, खरगे का कहना है कि वो राष्ट्रगीत में बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, जो परंपरा पहले से चल रही थी, उसी पर चलेंगे.
कांग्रेस अध्यक्ष का ये कहना सही है कि पहले राष्ट्रगीत के 2 छंद ही गाए जाते थे. करीब 90 साल से ये परंपरा चल रही थी, लेकिन सरकार ने इसमें पिछले दिनों बदलाव किया था. इसके तहत सभी 6 छंदों का गायन अनिवार्य कर दिया गया है. यानी पहले की स्थिति और मौजूदा स्थिति में बदलाव हो गया है, और बीजेपी का आरोप है कि सिर्फ 2 छंदों का गायन वंदे मातरम् का अपमान है और इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है.
आपको वंदे मातरम् में बदलाव के 89 साल पुराने एक इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए, जो वंदे मातरम् 40 वर्षों तक कांग्रेस के अधिवेशन में पूरा यानी 6 छंदों में गाया जाता रहा, वो 2 छंदों का कैसे हो गया.
1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम् गाया गया.
गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे गाकर सुनाया. उन्होंने वंदे मातरम् के सभी 6 छंद गाए.
इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे.
टैगोर के इस गायन ने पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में एक नई ऊर्जा फूंक दी. उसके बाद के वर्षों में कांग्रेस अधिवेशनों में इसी तरह वंदे मातरम् की गूंज सुनाई देती रही. 1905 के बंग-भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध का मुख्य प्रतीक और राष्ट्रीय नारा बन गया. इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए.
1905 में महात्मा गांधी ने 'Indian Opinion' अखबार में लिखा था 'वंदे मातरम् का एकमात्र उद्देश्य हमारे मन में देशभक्ति की भावना जगाना है. यह भारत को मां मानता है और उसकी प्रशंसा करता है.'
इसी वर्ष गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में 'वंदे मातरम' को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय हुआ.
इसे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की सभी अखिल भारतीय सभाओं के लिए स्वीकार कर लिया गया. इसके बाद कांग्रेस के हर अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम् से होना एक परंपरा बन गई.
1937 तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अक्टूबर 1937 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि वंदे मातरम् के सिर्फ 2 छंदों का ही गायन होगा.
कांग्रेस ने उस वक्त ये दलील दी कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर ये फैसला लिया गया.
वंदे मातरम् के छंद कम क्यों किए गए, ये भी आपको जानना चाहिए. इसके पीछे मुस्लिम नेताओं की आपत्ति थी. उनकी दलील थी कि पहले दो छंदों में केवल मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और नदियों का वर्णन है, लेकिन बाद के छंदों में मातृभूमि की तुलना सीधे दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती से की गई है, इसलिए इन छंदों को हटा देना चाहिए.
अब आप समझिए. भारत के दो टुकड़े करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग ने 1937 में वंदे मातरम् के खिलाफ अभियान शुरू किया था और इस अभियान के बाद ही मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों को दूर करते हुए वंदे मातरम के केवल दो छंद गाने का फैसला लिया गया. कांग्रेस के इस फैसले को BJP बार-बार मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम देती है, लेकिन वंदे मातरम् की पंक्तियां छोटी होने के बावजूद मुस्लिम समुदाय समय-समय पर राष्ट्रगीत को लेकर आपत्ति जताता रहा. मुस्लिम मौलानाओं को तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम समुदाय से आने वाले कई नेता भी वंदे मातरम् गाने से इनकार करते हैं. शायद इसी तरह की सोच का नतीजा है कि केरल में 15 अगस्त के अवसर पर सरकारी निर्देशों के बावजूद 6 छंद तो क्या, 2 छंद का भी गायन नहीं हुआ.
सोचिए, स्वतंत्रता दिवस के आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का गायन ही नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस शासित कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रगीत का गायन हुआ. क्या केरल में राष्ट्रगीत को भुलाने का कारण ये तो नहीं कि वहां मुस्लिम लीग गठबंधन सरकार में कांग्रेस की साझेदार है? कहीं मुस्लिम लीग के दबाव में तो राष्ट्रगीत के गायन की अनुमति नहीं दी गई?
देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आजादी के बाद वंदे मातरम् को लेकर क्या कहा था, आज ये भी आपको जानना चाहिए.
24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था वंदे मातरम ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है. उसे 'जन गण मन' के बराबर सम्मान दिया जाएगा और उसका दर्जा भी उसके बराबर होगा. उनके इस भाषण पर जोरदार तालियां बजी थीं. उनके भाषण के आधार पर वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया. संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को बराबर सम्मान दिया, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों में अंतर किया गया.
1971 में जब सरकार को लगा कि राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान के लिए एक स्पष्ट कानून होना चाहिए, तो इसमें वंदे मातरम को शामिल नहीं किया गया. 'जन गण मन' के अपमान को तो अपराध माना गया, लेकिन वंदे मातरम इससे बाहर रहा.
इसी अंतर को दूर करते हुए केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव करके अब वंदे मातरम को 'जन गण मन' के बराबर कानूनी दर्जा दिया है. साथ ही कांग्रेस ने जिन छंदों को 1937 में हटाया था, उन्हें भी राष्ट्रगीत में जोड़ा गया है, लेकिन कानून बन जाने के बाद भी कहा जा रहा है कि वंदे मातरम् क्यों गाएंगे. और अगर गाएंगे भी तो पूरा राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे.