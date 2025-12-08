Advertisement
Hindi Newsदेश

Vande Mataram Row: वंदे मातरम् पर इधर संसद में प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, उधर ममता मंदिर में करने लगीं आरती

Mamata Banerjee Arti:  बंगाल पर इस वक्त पूरे देश की नजर है और अगर कहें कि चुनाव का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है तो गलत नहीं होगा. एक तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जा चुकी है तो दूसरी ओर संसद में वंदे मातरम पर चल रही गरमा-गरम बहस ने हर किसी का ध्यान खींचा है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:29 PM IST
Bengal News: साल 2026 आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. पूरे देश की नजरें जिस राज्य के चुनाव पर होंगी, वह है बंगाल. ऐसा राज्य, जहां पिछले 14 साल से सत्ता की चाबी ममता बनर्जी के हाथों में है. टीएमसी और बीजेपी दोनों ने अभी से जान झोंकनी शुरू कर दी है. बंगाल की सियासत भी गरमाई हुई है. इस बीच जहां एक ओर देश की संसद में वंदे मातरम् को लेकर 10 घंटे की बहस हो रही है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी कूच बिहार स्थित मदन मोहन मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना और आरती की.  

बंगाल पर पूरे देश की नजर

दरअसल, बंगाल पर इस वक्त पूरे देश की नजर है और अगर कहें कि चुनाव का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है तो गलत नहीं होगा. एक तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जा चुकी है तो दूसरी ओर संसद में वंदे मातरम पर चल रही गरमा-गरम बहस ने हर किसी का ध्यान खींचा है. प्रियंका गांधी ने तो खुलेआम संसद में कह दिया कि वंदे मातरम् पर बहस ही इस वजह से हो रही है क्योंकि बंगाल चुनाव आ रहा है. ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री महोदय अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं. अगला आरोप प्रियंका ने यह लगाया कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, देश के लिए कुर्बानियां दीं, ये सरकार उन पर नए आरोप लादने का मौका चाहती है.

प्रियंका बोलीं- तथ्यों के मामले में पीएम कमजोर

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भाषण तो अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं. पीएम मोदी जिस तरह तथ्यों को जनता के सामने रखते हैं, ये उनकी कला है. लेकिन मैं तो जनता की प्रतिनिधि हूं, कोई कलाकार नहीं हूं.

प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, वह सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, यह भारत की आत्मा का हिस्सा है. हमारा राष्ट्रीय गीत उसी भावना का प्रतीक है. इसने भारत के उन लोगों को जगाया जो गुलामी की जंजीरों में सो रहे थे. आज की चर्चा एक भावना के बारे में है. जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं, तो वही भावना हमारे दिलों में उठती है. जब हम वंदे मातरम कहते हैं, तो हमें अपना पूरा इतिहास याद आ जाता है.

ममता का हल्ला बोल

वहीं ममता बनर्जी भी कहां चुप रहने वाली थीं. उन्होंने कूच बिहार जाने से पहले मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. दरअसल सोमवार सुबह संसद में पीएम मोदी ने अपने भाषण में कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम के सिर्फ एक हिस्से को भारतीय राष्ट्रीय गीत के तौर पर शामिल करने की बात कही थी. ममता ने दावा किया कि भाजपा इस मामले का बेवजह राजनीतिकरण कर रही है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 'यह गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने राष्ट्रीय गीत के लिए वंदे मातरम के हिस्से को चुना था. भाजपा को उस पर भी आपत्ति थी. उन्हें हर बात पर आपत्ति है. कभी वे गुरुदेव का विरोध करते हैं, और कभी वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध करते हैं.'

इसके अलावा ममता ने इंडिगो संकट पर कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना की कमी यात्रियों की परेशानी के लिए जिम्मेदार है. मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से फ्लाइट में गड़बड़ी के कारण यात्रियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि योजना की बिल्कुल कमी थी. मुझे लगता है कि यात्रियों को हुई दिक्कतों के कारण कोर्ट जाने का उनका अधिकार है, अगर केंद्र सरकार सही से काम करती तो आज यात्रियों को परेशान न होना पड़ता.

क्या है वंदे मातरम् का मुद्दा?

दरअसल, वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान सोमवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि पार्टी ने मुस्लिम लीग के दबाव में राष्ट्रीय गीत को तोड़ा और उनके सामने घुटने टेक दिए.

पीएम मोदी ने कहा, 'आज, जब हम वंदे मातरम के 150 साल मना रहे हैं, तो हमें नई पीढ़ी को सच्चाई बतानी चाहिए कि कांग्रेस ने एक बार मुस्लिम लीग के दबाव और अपनी हमेशा की तुष्टीकरण की नीति के आगे झुककर इस भजन को बांट दिया था. ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए.' 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

