Advertisement
trendingNow13033444
Hindi Newsदेश

आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? वंदे मातरम् पर PM के भाषण के बाद गौरव गोगोई जवाब देते-देते ये क्या बोल गए!

Parliament Vande Mataram Discussion: लोकसभा में सोमवार को ‘वंदे मातरम्’ पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस के डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन गौरव गोगोई ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. गोगोई ने कहा कि बीजेपी को बंगाल की संस्कृति कुछ भी समझ नहीं आता और उनके लिए सब कुछ “बांग्लादेशी” ही है. जानें और क्या कहा.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 08, 2025, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? वंदे मातरम् पर PM के भाषण के बाद गौरव गोगोई जवाब देते-देते ये क्या बोल गए!

Gaurav Gogoi responds to PM Modi Parliament speech Vande Mataram: लोकसभा में सोमवार को 'वंदे मातरम' के 150वें वर्षगांठ पर हो रही बहस हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस की शुरुआत करते हुए जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा और बहुत सारी बातें कही.इसके जवाब में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी और पीएम पर जोरदार हमला बोला. 

गौरव गोगोई, जो विपक्ष के डिप्टी लीडर हैं उन्होंने पीएम के भाषण के बाद जवाब दिया. उन्होंने कहा, "वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का केंद्र था. लाखों लोग इसके लिए जेल गए, फांसी पर चढ़े. लेकिन बीजेपी आज राष्ट्रवाद की बात करती है – उनके राजनीतिक पूर्वज उस वक्त कहां थे? क्या वो ब्रिटिशों के साथ थे?" गोगोई ने कांग्रेस नेताओं के बलिदान का जिक्र किया और कहा, "कांग्रेस ने जेल भरी, जान दी, लेकिन सत्ताधारी दल इतिहास नहीं बदल सकता."

बंगाल की संस्कृति को BJP समझती ही नहीं
गोगोई ने बंगाल पर फोकस करते हुए कहा, "बीजेपी को बंगाल की संस्कृति कुछ समझ नहीं आती. उनके लिए सब कुछ 'बांग्लादेशी' है. बैंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, वो बंगाली थे, लेकिन बीजेपी को बैंकिम बाबू का योगदान पता ही नहीं." उन्होंने बीजेपी पर बंगाल की विरासत को तोड़-मरोड़ने का आरोप लगाया. सदन में हंगामा मच गया, स्पीकर जगदंबिका पाल ने गोगोई को विषय पर टिकने को कहा.

Add Zee News as a Preferred Source

वंदे मातरम: ब्रिटिशों का डर, आजादी का हथियार
गोगोई ने जोर देकर कहा, "ये गीत ब्रिटिशों को डराता था. बीजेपी के पूर्वजों ने कभी ऐसा कुछ किया हो, तो बताएं." उन्होंने पीएम पर तंज कसा, "मोदी जी हर बार नेहरू को घसीटते हैं चीन, अर्थव्यवस्था, अब वंदे मातरम पर भी. जितना कोशिश कर लो, नेहरू को बदनाम नहीं हो पाएंगे." बहस में कांग्रेस ने कहा कि वंदे मातरम को राजनीति न बनाएं, ये फर्जी राष्ट्रवाद के लिए नहीं है. सदन में हंगामा बहस जारी रही. बहस के दौरान गोगोई ने दिल्ली ब्लास्ट और रुपये की गिरावट जैसे मुद्दे भी उठाए, लेकिन स्पीकर ने रोका. बीजेपी सांसदों ने आपत्ति जताई. राहुल गांधी बहस से नदारद रहे, लेकिन गोगोई ने विपक्ष का नेतृत्व किया है.

राज्या सभा में कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह बहस शुरू करेंगे. ये शीतकालीन सत्र का छठा दिन था, जहां10 घंटे लोकसभा और एक दिन राज्यसभा में चर्चा हो रही है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 वर्षों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.  AI के युग में भी पाठकों के द...और पढ़ें

TAGS

Vande Mataram

Trending news

मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
india
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
Siddaramaiah
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
Pawan Kalyan
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
Vande Mataram
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
Akhilesh Yadav News
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
peacock throne of shah jahan
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
PM Modi
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम
Aadhaar card
अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम