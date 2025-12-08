आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? वंदे मातरम् पर PM के भाषण के बाद गौरव गोगोई जवाब देते-देते ये क्या बोल गए!

Parliament Vande Mataram Discussion: लोकसभा में सोमवार को ‘वंदे मातरम्’ पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस के डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन गौरव गोगोई ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. गोगोई ने कहा कि बीजेपी को बंगाल की संस्कृति कुछ भी समझ नहीं आता और उनके लिए सब कुछ “बांग्लादेशी” ही है. जानें और क्या कहा.
Gaurav Gogoi responds to PM Modi Parliament speech Vande Mataram: लोकसभा में सोमवार को 'वंदे मातरम' के 150वें वर्षगांठ पर हो रही बहस हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस की शुरुआत करते हुए जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा और बहुत सारी बातें कही.इसके जवाब में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी और पीएम पर जोरदार हमला बोला.
गौरव गोगोई, जो विपक्ष के डिप्टी लीडर हैं उन्होंने पीएम के भाषण के बाद जवाब दिया. उन्होंने कहा, "वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का केंद्र था. लाखों लोग इसके लिए जेल गए, फांसी पर चढ़े. लेकिन बीजेपी आज राष्ट्रवाद की बात करती है – उनके राजनीतिक पूर्वज उस वक्त कहां थे? क्या वो ब्रिटिशों के साथ थे?" गोगोई ने कांग्रेस नेताओं के बलिदान का जिक्र किया और कहा, "कांग्रेस ने जेल भरी, जान दी, लेकिन सत्ताधारी दल इतिहास नहीं बदल सकता."
बंगाल की संस्कृति को BJP समझती ही नहीं
गोगोई ने बंगाल पर फोकस करते हुए कहा, "बीजेपी को बंगाल की संस्कृति कुछ समझ नहीं आती. उनके लिए सब कुछ 'बांग्लादेशी' है. बैंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, वो बंगाली थे, लेकिन बीजेपी को बैंकिम बाबू का योगदान पता ही नहीं." उन्होंने बीजेपी पर बंगाल की विरासत को तोड़-मरोड़ने का आरोप लगाया. सदन में हंगामा मच गया, स्पीकर जगदंबिका पाल ने गोगोई को विषय पर टिकने को कहा.
वंदे मातरम: ब्रिटिशों का डर, आजादी का हथियार
गोगोई ने जोर देकर कहा, "ये गीत ब्रिटिशों को डराता था. बीजेपी के पूर्वजों ने कभी ऐसा कुछ किया हो, तो बताएं." उन्होंने पीएम पर तंज कसा, "मोदी जी हर बार नेहरू को घसीटते हैं चीन, अर्थव्यवस्था, अब वंदे मातरम पर भी. जितना कोशिश कर लो, नेहरू को बदनाम नहीं हो पाएंगे." बहस में कांग्रेस ने कहा कि वंदे मातरम को राजनीति न बनाएं, ये फर्जी राष्ट्रवाद के लिए नहीं है. सदन में हंगामा बहस जारी रही. बहस के दौरान गोगोई ने दिल्ली ब्लास्ट और रुपये की गिरावट जैसे मुद्दे भी उठाए, लेकिन स्पीकर ने रोका. बीजेपी सांसदों ने आपत्ति जताई. राहुल गांधी बहस से नदारद रहे, लेकिन गोगोई ने विपक्ष का नेतृत्व किया है.
राज्या सभा में कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह बहस शुरू करेंगे. ये शीतकालीन सत्र का छठा दिन था, जहां10 घंटे लोकसभा और एक दिन राज्यसभा में चर्चा हो रही है.
