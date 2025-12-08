Advertisement
trendingNow13033260
Hindi Newsदेश

1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है

Vande Mataram: वंदे मातरम् के आज 150 साल पूरे हो गए हैं. इस पर सदन में एक विशेष चर्चा हो रही है. वंदे मातरम् गीत पर सियासी तकरार हमेशा से देखने को मिली है, इसी बीच हम जानते हैं इस गीत से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 08, 2025, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है

Vande Mataram Geet 150 Years: वंदे मातरम् के आज 150 साल पूरे हो गए हैं. 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर सदन में एक विशेष चर्चा हो रही है. इस चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी कर रहे हैं, इसपर बोलने के लिए विपक्ष के भी कई सांसद मौजूद हैं. वंदे मातरम् गीत पर सियासी तकरार भी देखने को मिलती रही है.  'वंदे मातरम् गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और साल 1896 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था. जानिए इस गीत से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में. 

वंदे मातरम् गीत के ऐतिहासिक तथ्य
बढ़ते हुए दिनों के साथ ये गीत यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणास्रोत बना और 'वंदे मातरम' का नारा बंगाल विभाजन के विरोध (1905) और अन्य आंदोलनों का केंद्रीय नारा बन गया. साल 1906-1911 तक ये गीत पूरा गाया जाता था, हालांकि मुस्लिम लीग ने इसका काफी विरोध किया तो पहले दो छंद ही अपनाए गए. साल 1937 में कांग्रेस ने इसे अपना गान घोषित कर दिया था लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया. उसके बाद से ही ये गीत भारत की सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख प्रतीक है.

 

Add Zee News as a Preferred Source
वंदे मातरम् के ऐतिहासिक तथ्य
 
1870–1876
बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने ‘आनंदमठ’ उपन्यास के लिए "वंदे मातरम्" की रचना की.
 
1882
'आनंदमठ' उपन्यास के साथ 'वंदे मातरम्' पहली बार प्रकाशित हुआ.
 
1896
रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक रूप से 'वंदे मातरम्' गाया.
 
1905
बंगाल विभाजन के विरोध में चल रहे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा और गीत बना.
 
1906
कांग्रेस ने इसे आधिकारिक रूप से "राष्ट्रीय गीत" का दर्जा दिया.
 
1909
ब्रिटिश सरकार ने 'वंदे मातरम्' गाने और बोलने पर कई जगह प्रतिबंध लगाए.
 
1937
अनुशंसा की गई कि धार्मिक संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए केवल पहले दो पद गाए जाएं.
 
1947
स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में "वंदे मातरम्" को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला.
 
1950
सरकार ने स्पष्ट किया कि 'जन गण मन' राष्ट्रीय गान होगा और "वंदे मातरम्" राष्ट्रीय गीत के रूप में समान सम्मान पाएगा.
 
वर्तमान समय
आज 'वंदे मातरम्' भारत की सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख प्रतीक माना जाता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

vande mataram geet

Trending news

1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है
vande mataram geet
1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है
दुश्मन के टैंक पल भर में स्वाहा! जानें भारत की नाग मिसाइल का आतंक और कीमत
Anti tank Missiles
दुश्मन के टैंक पल भर में स्वाहा! जानें भारत की नाग मिसाइल का आतंक और कीमत
'हम एयरलाइन नहीं चला सकते', इंडिगो संकट पर SC ने ठुकराई तत्काल सुनवाई की मांग
IndiGo crisis
'हम एयरलाइन नहीं चला सकते', इंडिगो संकट पर SC ने ठुकराई तत्काल सुनवाई की मांग
यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर
Train
यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर
कश्मीर में घुसपैठ! बिना परमिट घूमता पकड़ा चीनी नागरिक… फोन की हिस्ट्री ने खोला राज
Kashmir
कश्मीर में घुसपैठ! बिना परमिट घूमता पकड़ा चीनी नागरिक… फोन की हिस्ट्री ने खोला राज
क्या है साउथ एक्ट्रेस गैंगरेप केस? हीरो दिलीप हुए बरी, पूर्व पत्नी का क्या है मामला
Kerala actress assault case
क्या है साउथ एक्ट्रेस गैंगरेप केस? हीरो दिलीप हुए बरी, पूर्व पत्नी का क्या है मामला
आखिर वंदे मातरम पर क्यों लड़ रही बीजेपी-कांग्रेस, समझिए क्या है पूरा माजरा
Vande Mataram
आखिर वंदे मातरम पर क्यों लड़ रही बीजेपी-कांग्रेस, समझिए क्या है पूरा माजरा
Parliament Winter Session Live (Day 6): लोकसभा में वंदे मातरम् पर पीएम मोदी का संबोधन; कांग्रेस ने उठाया इंडिगो का मुद्दा
Vande Mataram Live Update
Parliament Winter Session Live (Day 6): लोकसभा में वंदे मातरम् पर पीएम मोदी का संबोधन; कांग्रेस ने उठाया इंडिगो का मुद्दा
हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
Goa Fire Tragedy
हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
Sir
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी