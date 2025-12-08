1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है

Vande Mataram: वंदे मातरम् के आज 150 साल पूरे हो गए हैं. इस पर सदन में एक विशेष चर्चा हो रही है. वंदे मातरम् गीत पर सियासी तकरार हमेशा से देखने को मिली है, इसी बीच हम जानते हैं इस गीत से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में.
Vande Mataram Geet 150 Years: वंदे मातरम् के आज 150 साल पूरे हो गए हैं. 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर सदन में एक विशेष चर्चा हो रही है. इस चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी कर रहे हैं, इसपर बोलने के लिए विपक्ष के भी कई सांसद मौजूद हैं. वंदे मातरम् गीत पर सियासी तकरार भी देखने को मिलती रही है. 'वंदे मातरम् गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और साल 1896 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था. जानिए इस गीत से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में.
वंदे मातरम् गीत के ऐतिहासिक तथ्य
बढ़ते हुए दिनों के साथ ये गीत यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणास्रोत बना और 'वंदे मातरम' का नारा बंगाल विभाजन के विरोध (1905) और अन्य आंदोलनों का केंद्रीय नारा बन गया. साल 1906-1911 तक ये गीत पूरा गाया जाता था, हालांकि मुस्लिम लीग ने इसका काफी विरोध किया तो पहले दो छंद ही अपनाए गए. साल 1937 में कांग्रेस ने इसे अपना गान घोषित कर दिया था लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया. उसके बाद से ही ये गीत भारत की सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख प्रतीक है.
