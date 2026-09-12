वंदे मातरम् पर तकरार: 'क्या कोई केरल में जेल गया...', उमर अब्दुल्ला के बयान पर कर्रा का करारा वार

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 'वंदे मातरम' के पूरे गायन वाले मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाया उठाते हुए पूछा था कि क्या कांग्रेस चाहती है कि कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जाए? उनके बयान के बाद ने सरकार में शामिल सहयोगी दल कांग्रेस का पारा और चढ़ा दिया है. इस बयान के बाद प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला पर पलटवार करते हुए उमर की टिप्पणी को हकीकत से परे और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.
शुक्रवार को जारी एक बयान में कर्रा ने कहा, 'जनता का इस बहस से कोई लेना-देना नहीं है. सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने फैसले और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर मजबूती से टिके.
कर्रा ने अब्दुल्ला पर करारा पलटवार करते हुए आगे ये भी कह दिया कि जब केरल सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' के केवल पहले दो पद (छंद) गाने का फैसला किया था, तो क्या केरल में एक भी व्यक्ति जेल गया था.'
कर्रा ने उमर अब्दुल्ला से यह भी पूछा कि क्या उनकी सरकार धर्मनिरपेक्ष और समावेशी मूल्यों के लिए उस तरह मजबूती से खड़े होने में सक्षम हैं, जैसा स्टैंड केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने लिया था.
कर्रा ने कहा दक्षिण के अधिकांश राज्यों के सरकारी कार्यक्रमों के दौरान वंदे मातरम के केवल पहले दो अंतरों के गायन तक सीमित रखा गया था, तो जम्मू-कश्मीर के मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ.
इससे पहले एनसी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा था कि सरकारी ‘प्रोटोकॉल’ को पार्टी की विचारधारा से अलग रखा जाना चाहिए. सादिक ने कहा कि हमारी पार्टी रुख साफ है. संसद द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद वंदे मातरम् बजाया जाना वैधानिक दायित्व है और हमारी सरकार ने यही किया है. तेलंगाना और कर्नाटक जैसे गैर-बीजेपी शासित राज्यों में भी आधिकारिक समारोहों में पूरा वंदे मातरम् बजाया गया है. जहां तक पार्टी के रुख का सवाल है - जो कोई भी वंदे मातरम् गाना चाहता है वह गा सकता है और किसी को भी इसके लिए मजबूर नहीं किया जाएगा.'
जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री और एनसी के नेता सुरिंदर चौधरी ने भी कांग्रेस की आलोचना को खारिज करते हुए कहा था, 'वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और हमें इस पर गर्व है.'
गुरुवार को अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में वंदे मातरम के सभी छह अंतरे गाए जाने पर कांग्रेस की आपत्ति का जवाब देते हुए कहा था कहा था कि देश के सभी सरकारी आयोजनों में राष्ट्रीय गीत का गायन कानूनी और संवैधानिक दायित्व है. इसलिए राष्ट्रीय गीत के सभी छह अंतरे बजाए जाने चाहिए, वहीं पूरे गीत के दौरान खड़े न होने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ये प्रोटोकॉल है, संसद से कानून पास होने के बाद हम उसका पालन कर रहे हैं.'
अब्दुल्ला के बयान के इस हिस्से को लपकते हुए कांग्रेस नेता कर्रा ने कहा कि केरल में नहीं गाया जाता तो कौन वहां जेल चला गया.