'वंदे मातरम' बजते हुए खड़े तो हुए लेकिन गाए नहीं... क्या यह अपराध है? जानें क्या कहता है कानून

राष्ट्रगान बजते ही खड़ा होना सम्मान की अभिव्यक्ति होती है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के दौरान खड़ा तो हो, मगर उसके साथ गाए नहीं, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? इसी तरह ‘वंदे मातरम’ को लेकर भी अब यह सवाल और अहम हो गया है. खासकर अगस्त 2026 में कानून में हुए बदलाव के बाद इस मुद्दे को लेकर लोगों के मन में कई तरह की बातें हैं. इस सवाल का जवाब करीब चार दशक पहले ही सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है. अब वंदे मातरम को लेकर आए बदलाव के बाद इस मुद्दे पर जी न्यूज डिजिटल टीम से बातचीत करते हुए संविधान विशेषज्ञ और नागरिक मामलों के वकील वी.पी. सिंह ने इस पर जानकारी दी है.
1986 में बिजो इमैनुएल बनाम स्टेट ऑफ केरला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो हर व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करता हो. अदालत के सामने तीन स्कूली बच्चों का मामला था. वे राष्ट्रगान के समय सम्मानपूर्वक खड़े होते थे, लेकिन अपनी धार्मिक मान्यता के कारण उसे गाते नहीं थे. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल राष्ट्रगान न गाने के कारण उन्हें स्कूल से निकालना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था. राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 (Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026) को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ‘वंदे मातरम’ को भी राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनी संरक्षण के दायरे में लाया गया है.
संविधान और नागरिक मामलों के वकील वी.पी. सिंह ने जी न्यूज की डिजिटल टीम से बातचीत करते हुए बताया कि अगर कोई भी शख्स राष्ट्रगान- 'जन-गण-मन अधियनायक...', और राष्ट्रगीत- 'वंदे मातरम' गाते समय इन्हें सम्मान देते हुए खड़ा नहीं होता है या इस दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो ऐसे में उस पर कानूनी कार्यवाही की जाती है. वहीं अगर कोई शख्स राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते समय उसे सम्मान देते हुए खड़ा है और इस दौरान वो राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गा नहीं रहा है तो उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक अहम बात कही थी-राष्ट्रगान के दौरान सम्मानपूर्वक खड़ा होना राष्ट्रगान के प्रति उचित सम्मान माना जाता है. सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति साथ में नहीं गा रहा है, इसे अपने आप राष्ट्रगान का अपमान नहीं माना जा सकता. यानी अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के समय चुपचाप खड़ा है और जानबूझकर किसी तरह की बाधा या व्यवधान पैदा नहीं कर रहा, तो केवल उसके न गाने को अपराध नहीं माना जा सकता.
इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम-1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) का सहारा लिया जाता है. इस कानून की धारा 3 राष्ट्रगान से संबंधित है. इसके मुताबिक, जो व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन को रोकता है या राष्ट्रगान गा रही सभा में व्यवधान पैदा करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. कानून में इसके लिए तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून का निशाना राष्ट्रगान न गाने वाला व्यक्ति मात्र नहीं, बल्कि जानबूझकर गायन रोकने या सभा में बाधा डालने वाला व्यवहार है.
यहां अगस्त 2026 का बदलाव महत्वपूर्ण है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 (Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026) के जरिए ‘वंदे मातरम’ को भी राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनी संरक्षण के दायरे में लाया गया है. रिपोर्टों के मुताबिक, अब ‘वंदे मातरम’ के गायन के दौरान जानबूझकर अपमान या व्यवधान को भी दंडनीय माना जाएगा. इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि हर व्यक्ति के लिए हर परिस्थिति में ‘वंदे मातरम’ के हर शब्द को गाना अपने आप में अपराध से बचने की अनिवार्य शर्त बन गया है. कानून का फोकस सम्मान और जानबूझकर किए गए अपमान या व्यवधान पर है.
सिर्फ चुप रहने या गाना नहीं गाने को अपने आप अपराध मानना सही नहीं होगा. राष्ट्रगान के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट है कि सम्मानपूर्वक खड़े रहने वाले व्यक्ति को केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसने गाने में हिस्सा नहीं लिया. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान या अब कानूनी संरक्षण प्राप्त ‘वंदे मातरम’ के गायन में बाधा डालता है, उसका मजाक उड़ाता है या ऐसा व्यवहार करता है जिसे कानून के तहत अपमान या व्यवधान माना जाए, तो मामला अलग हो सकता है.
पूरे मामले को एक लाइन में समझें तो गाना और सम्मान दिखाना दो अलग बातें हैं. राष्ट्रगान के दौरान सम्मानपूर्वक खड़े रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल आवाज न मिलाने से राष्ट्रगान का अपमान साबित नहीं होता. इसलिए किसी समारोह में राष्ट्रगान बज रहा हो और कोई व्यक्ति सम्मानपूर्वक खड़ा रहे, लेकिन उसके होंठ न हिलें, तो सिर्फ इसी आधार पर उसे अपराधी कहना कानून की स्थापित स्थिति के अनुरूप नहीं होगा. वहीं जानबूझकर व्यवधान पैदा करना या अपमानजनक आचरण करना कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है. यानी सवाल यह नहीं है कि आपने गाया या नहीं, बल्कि यह है कि आपने सम्मान रखा या जानबूझकर अपमान और व्यवधान किया.
वंदे मातरम के मुद्दे पर हमारे बीच गहरे मतभेद हैं. मुझे अब भी लगता है कि रवींद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम के बारे में जो कहा था, वैसा ही किया जाना चाहिए था. लेकिन आखिरकार, बीजेपी के पास बहुमत है और उन्होंने एक कानून पास किया है. यह देश का कानून है और मुझे भी इसे मानना होगा. मुझे नहीं लगता कि वंदे मातरम के अपमान का कोई सवाल उठता है... जब बीजेपी के लोग अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे... उस समय, कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वंदे मातरम हमारा नारा था. वंदे मातरम के अपमान का सवाल ही नहीं उठता... जहां तक कांग्रेस मुख्यालय की घटना की बात है, तो मैं वहां मौजूद नहीं था, इसलिए वहां जो हुआ उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए सही नहीं होगा. मैं केवल वही कह सकता हूं जो मेरे नेता जयराम रमेश ने कहा है.