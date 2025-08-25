'वराह' का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकेगी?

एक तरफ महाराज का विवाद है तो दूसरी ओर वराह जयंती का विवाद और ये विवाद भी किसी एक राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्र का विवाद बन गया है. आज उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक वराह जयंती मनाई गई. गणेशोत्सव से ठीक पहले महाराष्ट्र में जिस तरह से वराह जयंती को इस बार मनाया गया. शायद ही इससे पहले कभी इस तरह मनाया गया हो. सिर्फ मुंबई में 7 जगह वराह जयंती का आयोजन किया गया. अब सवाल है, इस बार ऐसा क्या हुआ कि वराह जयंती धूमधाम से मनाने की जरूरत पड़ गई.

इस बार ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे को अपने समर्थकों के बीच वराह जयंती का संदेश देना पड़ा? इस बार ऐसा क्या हुआ कि स्कूल के छात्रों को वराह के बारे में पढ़ाने की मांग होने लगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज आपको 'वराह जयंती' का धार्मिक और राजनीतिक विश्लेषण जरूर देखना चाहिए.

वराह को लेकर विवाद क्यों है ये मालूम करने से पहले आपको भगवान वराह के बारे में जानना होगा. वराह देव को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है. जब-जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब-तब भगवान विष्णु अलग-अलग रूपों में अवतरित होते हैं. भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार माने जाते हैं, उन्हीं में से एक अवतार भगवान वराह हैं. कहा जाता है कि वराह अवतार में भगवान विष्णु ने धरती को समुद्र से उठाकर उसकी रक्षा की थी.

कौन हैं भगवान वराह?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को परेशान करने वाले राक्षस हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया था. हिरण्याक्ष, भक्त प्रह्लाद के पिता हिरण्यकश्प का ही छोटा भाई था. हिरण्याक्ष भूमि माता को कैद करके पाताल लोक ले गया था. तब भगवान विष्णु ने वराह यानी विशाल जंगली सूअर का रूप धारण किया. वो समुद्र में उतरकर अपने दांत पर पृथ्वी को उठाकर जल से बाहर लाए. इसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को फिर से उसके स्थान पर स्थापित किया. ये धरा यानी धरती माता की रक्षा और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है.

विवाद के केंद्र में नितेश राणे

भगवान वराह को लेकर महाराष्ट्र में मौजूदा विवाद के केंद्र में राज्य के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे हैं. वही नितेश राणे जो हिंदुत्व की राजनीति और मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. वराह जयंती के अवसर पर नितेश राणे आज मुंबई और ठाणे में कई जगह पूजा-पाठ के लिए पहुंचे. पिछले कुछ दिनों से नितेश राणे लगातार वराह जयंती मनाने को लेकर अभियान चला रहे थे. नितेश राणे ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भी लिखी थी. अपनी चिट्ठी में उन्होंने मुख्यमंत्री से 4 प्रमुख मांगें की थीं.

1. वराह जयंती को पर्व दिवस घोषित किया जाए.

2. जिला स्तर पर और प्रमुख शहरों में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हों.

3. स्कूलों और कॉलेजों में भगवान वराह के बारे में जानकारी दी जाए.

4. मंदिरों में विशेष पूजा और भक्ति का आयोजन किया जाना चाहिए.

किसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए

हमारे यहां ग्रामीण भागों में छोटे-छोटे पैमाने पर वराह जयंती हमेशा से मनाई जाती रही है इसीलिए किसी को मिर्ची लगने की जरूरत ही नहीं है. हम तो हमारे धर्म और भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी को क्यों हरी मिर्ची लगेगी. आप जिस देश में रहते हो, उस देश के धर्म के बारे में पढ़ाया जाये तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप बांग्लादेश या पाकिस्तान में बैठकर नहीं बोल रहे हैं. आप हिंदू राष्ट्र में बैठकर बोल रहे हैं, अगर किसी को भी इससे तकलीफ है तो उसे हम बांग्लादेश, पाकिस्तान का टिकट काट कर दे देंगे.

मुसलमानों को उकसाने की कोशिश?

हालांकि सवाल ये है कि नितेश राणे ने सिर्फ वराह जयंती मनाने पर ही इतना जोर क्यों दिया? मत्स्य या कच्छप अवतार मनाने पर क्यों नहीं? क्या इसका सिर्फ धार्मिक कारण है या सामाजिक और राजनीतिक भी. अब जो बात हम आपसे कहने जा रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा. दरअसल इस्लाम में सूअर को हराम माना गया है. इस्लाम में सूअर से घृणा की जाती है. यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय वराह जयंती मनाने की मांग को लेकर नाराज हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वराह जयंती के जरिए नितेश राणे मुसलमानों को उकसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं.

BMC चुनाव से पहले बनाया मुद्दा

इसका दूसरा पहलू ये है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से हिंदुओं की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. कभी भाषा के नाम पर तो कभी क्षेत्र के नाम पर. विधानसभा चुनाव के दौरान हिंदुओं ने जबरदस्त एकजुटता दिखाई थी लेकिन पिछले 3-4 महीनों से मराठी-गैर मराठी भाषा विवाद को लेकर हिंदुओं में आपसी फूट की खबरें आ रही हैं. मराठी नहीं बोलने पर कभी दुकानदार से मारपीट की जाती है तो कभी किसी के घर में घुसकर हंगामा किया जाता है. नितेश राणे वराह जयंती मनाकर हिंदुओं को एकजुट करने का इरादा रखते हैं. साथ ही ये BMC चुनाव के लिए एक मुद्दा बनाने का प्रयास भी है.

वराह जयंती मनाकर भाजपा क्या हासिल करना चाहती है

इसका एक तीसरा पहलू भी है, वो ये कि भारत में सूअर पालने वाले लोग आम तौर पर दलित और आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं. पारंपरिक रूप से कई जगह सूअर पालन उनके रोजगार का हिस्सा रहा है. BJP वराह जयंती मनाकर इस समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रही है. वराह जयंती की चर्चा सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, यूपी में भी इसको लेकर इस साल सरगर्मी तेज रही.

सीएम योगी ने भी दी बधाई

इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में लिखा कि भगवान श्री वराह की पावन जयंती पर सभी श्रद्धालुओं और प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! श्री हरि विष्णु का यह अवतार धर्म, न्याय और सृष्टि-संतुलन का प्रतीक है. प्रभु से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो.

मुजफ्फरनगर में भगवान वराह की तस्वीरें बांटी

उधर पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में भी वराह जयंती पूरे भक्ति-भाव और धूमधाम से मनाई गई. मुजफ्फरनगर में वराह जयंती मनाने में योग साधना आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इस मौके पर स्वामी यशवीर महाराज ने मुजफ्फरनगर के समौली गांव में घर-घर जाकर भगवान वराह की तस्वीर लोगों को बांटी.

कांवड़ यात्रा के दौरान ने प्लेट का मुद्दा

ये वही स्वामी यशवीर महाराज हैं जो पिछले कुछ वर्षों से कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के बाहर नेम प्लेट लगाने का अभियान चला रहे हैं. वराह जयंती से पहले स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ यात्रा के दौरान भी हिंदू दुकानदारों के बीच भगवान वराह की तस्वीर बांटने का अभियान चलाया था. उनकी दलील थी कि नाम छिपाकर दुकान चलाने वाले मुस्लिम कारोबारी भगवान वराह की तस्वीर नहीं लगाएंगे और इस तरह लोगों को पता चल जाएगा कि ये दुकान हिंदू की नहीं है.यानी हिंदू और मुसलमान दुकानदारों की पहचान के लिए स्वामी यशवीर ने वराह भगवान की तस्वीर का सहारा लिया.

उमा भारती ने भी किया समर्थन

वराह जयंती को लेकर नितेश राणे की मांग का पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी समर्थन किया है. ज़ी न्यूज़ के शो 'ज़ी कचहरी' में ख़ास बातचीत के दौरान उमा भारती ने कहा कि वराह भगवान से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है.