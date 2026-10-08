/‘वाराणसी से वडनगर सेवा यात्रा’ का हुआ समापन, लोगों ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल, कहा- भारत को बना रहे विश्व गुरू

सेवा यात्रा के समापन समारोह में राज्य सरकार के मंत्री सर्वश्री ऋषिकेशभाई पटेल, कौशिकभाई वेकरिया, प्रवीणभाई माली, कमलेशभाई पटेल, गुजरात प्रदेश प्रभारी श्री तरुण चुग, सांसद सर्वश्री हरिभाई पटेल, मयंक नायक, राजेंद्रभाई शुक्ल, मध्य प्रदेश के सांसद श्री वी.डी. शर्मा, मेहसाणा जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नितिनभाई पटेल, विधायक सर्वश्री किरीटभाई पटेल, मुकेशभाई पटेल, सरदारभाई चौधरी, सुखाजी ठाकोर, राजेश चावड़ा, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल, मेहसाणा दूध सागर डेयरी के चेयरमैन श्री अशोकभाई चौधरी, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेयरमैन श्री विनोदभाई पटेल, वडनगर नगर पालिका अध्यक्ष, सेवा संकल्प अभियान गुजरात प्रदेश प्रभारी और पूर्व मंत्री श्री ब्रिजेश मेरजा, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री प्रशांतभाई कोराट, उपाध्यक्ष श्री नटुजी ठाकोर, अग्रणी श्री भरतभाई पंड्या, श्री सीताबेन पटेल, गिरीशभाई राजगोर, मेहसाणा जिला प्रभारी श्री भरतभाई डांगर सहित बाइकर्स, प्रबुद्ध नागरिक और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.