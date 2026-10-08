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‘वाराणसी से वडनगर सेवा यात्रा’ का हुआ समापन, लोगों ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल, कहा- भारत को बना रहे विश्व गुरू

'Seva Yatra' from Varanasi to Vadnagar: पीएम मोदी के राजनीतिक सफर के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से निकाली गई ‘वाराणसी से वडनगर सेवा यात्रा’ का गुरुवार को गुजरात में समापन हो गया. इस मौके पर लोगों ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Oct 08, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 09:17 PM IST
‘वाराणसी से वडनगर सेवा यात्रा’ का हुआ समापन, लोगों ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल, कहा- भारत को बना रहे विश्व गुरू

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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