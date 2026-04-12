'कल्पना और हकीकत में बहुत फर्क...', अरुणाचल पर चीन के दावों को भारत ने किया खारिज; ड्रैगन को इंडिया की दो टूक

India and China Relations: भारत की ओर को उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया गया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है. रविवार (12 अप्रैल) को विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस प्रकार की खबरों को निराधार बताया और राजनीतिक रूप से भड़काऊ करार दिया. इस संबंध में विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान भी जारी किया गया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर से किए गए किसी भी प्रकार के ऐसे प्रस्ताव से वास्तविकता नहीं बदल सकती. अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा. MEA ने सख्त तौर पर कहा कि नाम बदलने या कोई काल्पनिक नाम रखने से जमीन पर मौजूद हकीकत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

विदेश मंत्रालय का जवाब जानिए

चीन की ओर से जगहों को मनगढ़ंत ना दिए जाने के संबंध में मीडिया के सवालों का जबाव देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत, चीन की ओर से उन जगहों को मनगढ़ंत नाम देने की किसी भी शरारती कोशिश को पूरी तरह से खारिज करता है, जो भारत के क्षेत्र का हिस्सा हैं. चीन द्वारा झूठे दावे करने और बेबुनियाद बातें गढ़ने की ऐसी कोशिशें इस अटल सच्चाई को नहीं बदल सकतीं.

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Our response to media queries regarding China giving fictitious names to places https://t.co/j6WPzitrh2 pic.twitter.com/NDK1ZACyUZ — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 12, 2026

उन्होंने कहा कि चीन की ओर से की गई ये हरकतें, भारत-चीन के आपसी संबंधों को स्थिर और सामान्य बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को कमजोर करती हैं. चीन को ऐसी हरकतों से बचना चाहिए, जो संबंधों में नकारात्मकता लाती हैं और आपसी समझ को बेहतर बनाने के प्रयासों को नुकसान पहुंचाती हैं.

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क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि चीन समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहकर इसके कुछ इलाकों के बदले हुए नाम जारी करता रहता है. हाल में ही एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें चीन ने कुछ स्थानों के नाम बदलने का दावा किया था. हालांकि, भारत ने इसको सिरे से खारिज किया है और कहा कि काल्पनिक नाम रखने से वास्तनिकता नहीं बदलती.

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