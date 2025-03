अहमदाबाद: आपस में भिड़े 2 गुट, सोसायटी के बाहर मचाया उत्पात, आग के हवाले कीं गाड़ियां

Ahmedbad Vastral News: अहमदााद के वस्त्राल में एक बार फिर कुछ असामाजिक तत्वों का आतंक देखने को मिला है. हाल ही में यहां बाइक से आए कुछ बदमाशों ने शाश्वत सोसाइटी के सामने जबरदस्त हंगामा किया. लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से लैस इन लोगों ने सड़क पर तोड़फोड़ मचाई, जिसमें 2 लोग जख्मी भी हो गए हैं. घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

बदमाशों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोगों के ग्रुप ने गाड़ियों में की तोड़फोड़ की. दर्ज की गई FIR के मुताबिक यह घटना दो गुटों के बीच निजी रंजिश की वजह से हुई. पूरी घटना नजदीकी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर हिंसा और तोड़फोड़ देखी जा सकती है.

#Gujarat #Ahmedabad: Group of 15-20 miscreants caused ruckus near Shashwat Society, in Vastral area of Ahmedabad, when they hit innocent people injuring them with swords and bats and vandalised vehicles parked by the road side creating an atmosphere of fear among the locals.… pic.twitter.com/Qg6ajaVGCU

