केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, खरगे-राहुल-प्रियंका समेत भाजपा नेता भी रहे मौजूद

CM of Keralam: कांग्रेस को जिस दिन का सालों से इंतजार था वो घड़ी आज आ ही गई, केरल में कांग्रेस ने अपना सीएम बना लिया, वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में सीएम पद की शपथ ली, उनके शपथ ग्रहण समारोह में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के कई दिग्गज मौजूद रहे. साल 2021 में वीडी सतीशन केरल में विपक्ष के नेता बनाए गए थे. विपक्ष में रहकर भी वो लगातार जनता की आवाज उठाते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब कांग्रेस ने उनपर भरोसा जताते हुए सीएम बनाया है.

दिग्गजों का लगा जमावड़ा

केरलम की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल, और कांग्रेस नेता दीपा दासमुंशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा केरल कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे.

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Congress leader VD Satheesan takes oath as Chief Minister of Keralam at the Central Stadium in Thiruvananthapuram (Source: PRD) pic.twitter.com/MKCPgnpO3F May 18, 2026

सतीशन के नेतृत्व वाली केरलम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, CPI नेता बिनॉय विश्वम भी शामिल हुए, इन नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है.

मंत्रिमंडल में शामिल हुए 20 नेता

केरल के नए सीएम ने 20 मंत्रियों के साथ शपथ ली, इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला, के. मुरलीधरन और KPCC प्रमुख सन्नी जोसेफ शामिल हैं. इनके अलावा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के नेता पी.के. कुन्हालीकुट्टी, पी.के. बशीर, एन. शमसुद्दीन, के.एम. शाजी और वी.ई. अब्दुल गफूर भी मंत्री बने, इसके अलावा मंत्रिमंडल में मॉन्स जोसेफ, शिबू बेबी जॉन, अनूप जैकब, सी.पी. जॉन, ए.पी. अनिल कुमार, टी. सिद्दीकी, पी.सी. विष्णुनाथ, रोजी एम. जॉन, बिंदु कृष्णा, एम. लिजू, के.ए. तुलसी और ओ.जे. जनीश हैं.