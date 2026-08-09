/CM कर रहे पार्टी और केरल का यूथ खा रहा घास, स्टूडेंट्स के वीडियो पर बीजेपी का राहुल पर हमला, दिखाया आईना

केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केरल सचिवालय के बाहर नौकरी के अभ्यर्थियों ने प्रतीकात्मक रूप से घास खाकर विरोध प्रदर्शन किया है. इसी तरह से झारखंड की राजधानी रांची में कई दिनों से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं. देश के युवाओं के हकों के नाम पर सियासत करने वाले राजनेताओं ने चुप्पी साध रखी है. ऐसे में ज़ी न्यूज़ लगातार इन छात्रों के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहा है. ज़ी न्यूज़ के प्राइम टाइम शो डीएनए में भी हमने केरलम और झारखंड के छात्रों की आवाज देशभर में पहुंचाई थी.
केरलम और झारखंड के छात्रों पर राहुल गांधी और अन्य नेताओं की चुप्पी पर बीजेपी ने एक बार फिर से विपक्ष पर सेलेक्टिव राजनीति करने का आरोप लगाया है. बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस नेताओं को ओछी राजनीति न करने की हिदायत दी है.
बीजेपी नेताओं का कहना है कि युवा घास खाकर अनशन कर रहे हैं. उन युवाओं की हालत खराब है, जो दिल्ली से दूर रांची और तिरुवनंतपुरम में भूख हड़ताल पर बैठे हैं. दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी, आरजेडी समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के कान में जूं नहीं रेंग रही है. सबने सामूहिक रूप से केरल, झारखंड और पंजाब की घटनाओं पर आंख मूंदकर अपना मुंह सिल लिया है.
दरअसल झारखंड के अलावा केरल में भी युवा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. शनिवार को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसने देशभर के युवाओं का गुस्सा भड़का दिया. उस वीडियो में केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन एक निजी पार्टी में डिनर करते दिखे. वहीं उनके मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर कुछ नौजवान मिट्टी और घास खाकर आंदोलन कर रहे थे. इस पर बीजेपी ने कांग्रेस शासित सरकारों की नीति और पार्टी नेताओं की नियत पर सवाल उठाए हैं.
The State of in Kerala.
On one hand CM of Kerala is partying; on other hand GenZ in Kerala is protesting by eating "Grass"
Rahul Gandhi looks the other way; as Gen Z protest in his own state! Maximum unemployment in India in Congress ruled Kerala! pic.twitter.com/MjNGGcqNd3
— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी) (@pradip103) August 9, 2026
बीजेपी नेता खुलकर कह रहे हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जंतर-मंतर के आंदोलन को हवा दे रहे थे. उनका ये भी कहना है कि छात्रों के मुद्दे को उठाकर अमेरिका से आए अभिजीत दीपके ने संसद के नजदीक आंदोलन खड़ा कर दिया तो राहुल गांधी को सियासी 'मौका' दिखा, तो वो लाव लश्कर के साथ सीधे प्रधानमंत्री आवास को घेरने पहुंच गए. आगे जैसे ही दिल्ली का आंदोलन खत्म हुआ तो राहुल गांधी बीजेपी शासित यूपी के प्रयागराज में पहुंचकर छात्रों के हितों की 'गूंज' सुनाने लगे. लेकिन उन्हें कांग्रेस शाषित केरल में घास खा रहे युआओं, पंजाब में पेपर लीक से परेशान युवाओं और झारखंड में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का दर्द नहीं महसूस हो रहा? आज कई दिन हो गए अब तक राहुल गांधी और ना ही उनकी बहन प्रियंका वाड्रा किसी का एक भी संदेश केरल और झारखंड के छात्रों के समर्थन में नहीं आया है.