कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम के 'मुख्यमंत्री' की कुर्सी तक, जानिए कांग्रेस के नए 'किंग' का पूरा सफर!

VD Satheesan New Keralam Chief Minister: केरलम में नए मुख्यमंत्री को लेकर जारी सियासी अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है. कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन (V. D. Satheesan) को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुन लिया है. पार्टी हाईकमान और सहयोगी दलों के साथ कई दौर की चर्चा और मंथन के बाद उनके नाम पर अंतिम मुहर लगी. कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि सतीशन ने पार्टी को मजबूत नेतृत्व दिया और जनता के बीच भरोसा कायम किया.

कांग्रेस की वापसी में निभाया बड़ा रोल

वीडी सतीशन को 2026 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की बड़ी जीत का प्रमुख चेहरा माना जा रहा है. उन्होंने चुनाव अभियान की कमान संभाली और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सतीशन ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाकर जनता का समर्थन हासिल किया. उनकी रणनीति ने कांग्रेस को लंबे समय बाद सत्ता में वापसी दिलाने में अहम भूमिका निभाई. Indian Union Muslim League यानी IUML का समर्थन वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री बनने की राह में सबसे बड़ा फैक्टर माना गया. मुस्लिम लीग ने खुलकर सतीशन के नाम की पैरवी की, जबकि UDF के अन्य सहयोगी दलों ने भी उनके पक्ष में सहमति जताई. इससे कांग्रेस हाईकमान पर राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने का दबाव बढ़ गया. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वायनाड और उत्तरी केरल के उन इलाकों में, जहां IUML का मजबूत प्रभाव है, कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी.

कौन हैं VD सतीशन?

वीडी सतीशन कांग्रेस के अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं और लंबे समय से केरलम की राजनीति में सक्रिय हैं. वे संगठन और विधानसभा दोनों स्तरों पर मजबूत पकड़ रखते हैं. सतीशन अपनी साफ-सुथरी छवि, तेजतर्रार भाषण शैली और विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख के लिए जाने जाते हैं. वे कई बार विधायक रह चुके हैं और पार्टी के भीतर रणनीतिक नेता माने जाते हैं.

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छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर

वीडी सतीशन का जन्म 31 मई 1964 को एर्नाकुलम जिले के नेट्टूर में हुआ. उन्होंने कानून की पढ़ाई (LLB और LLM) पूरी की और छात्र जीवन में ही राजनीति में सक्रिय हो गए. वे Kerala Students Union (KSU) से जुड़े और बाद में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में अहम भूमिका निभाई. इसके अलावा उन्होंने National Students' Union of India (NSUI) में भी जिम्मेदारियां संभालीं.

परूर सीट से बनाई मजबूत पहचान

सतीशन का राजनीतिक सफर पूरी तरह जमीनी स्तर से शुरू हुआ. साल 2001 में वे पहली बार परूर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए. इसके बाद उन्होंने लगातार छह चुनाव जीतकर क्षेत्र में मजबूत जनाधार कायम किया. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, परूर सीट को कांग्रेस का मजबूत गढ़ बनाने का बड़ा श्रेय सतीशन को जाता है. यही वजह है कि उन्हें राज्य के सबसे भरोसेमंद जननेताओं में गिना जाता है.

हाईकमान का भरोसेमंद चेहरा

कांग्रेस नेतृत्व के करीबी सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान सतीशन को एक ऐसे नेता के रूप में देखता है जो संगठन और सरकार दोनों को संतुलित तरीके से चला सकते हैं. सहयोगी दलों ने भी उनके नाम पर सहमति जताई.

वेणुगोपाल पर कैसे भारी पड़े सतीसन?

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के कई विधायक के. सी. वेणुगोपाल (K. C. Venugopal) के समर्थन में थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने अंततः संगठन और जनता के मूड को प्राथमिकता दी. सतीशन की जनप्रिय छवि, विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीतिक भूमिका और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ ने उन्हें बढ़त दिलाई. इसी कारण कांग्रेस हाईकमान ने अंततः उनके नाम पर सहमति जताई.

विरोध और कमजोरियों के बावजूद मिली जीत

हालांकि सतीशन के खिलाफ कई तर्क भी सामने आए. वे कभी मंत्री नहीं रहे, इसलिए उनके प्रशासनिक अनुभव पर सवाल उठे. पार्टी के भीतर कुछ गुट उनके विरोध में भी सक्रिय बताए गए. इसके बावजूद सतीशन अपने रुख पर कायम रहे. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने साफ संकेत दिया था कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वे सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे. उनके समर्थकों ने राज्यभर में प्रदर्शन भी किए, जिससे पार्टी नेतृत्व पर दबाव और बढ़ गया.

अब सरकार गठन की तैयारी

मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब केरलम में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. जल्द ही मंत्रिमंडल को लेकर बैठकों का दौर शुरू होगा. माना जा रहा है कि कांग्रेस सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नई कैबिनेट का गठन करेगी.