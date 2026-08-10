/DNA: राष्ट्रगीत से संस्कृत श्लोक तक... सनातन के प्रतीकों और भारतीय संस्कृति पर क्यों उठ रहे सवाल?

वंदे मातरम् मूल रूप से संस्कृत में है जिसका अर्थ है मातृभूमि को नमन. लेकिन संस्कृत और संस्कृति को लेकर विरोध कुछ लोगों का स्थायी काम बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे. वहां सदियों पुराने संस्कृत के एक श्लोक को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है. ज्ञान और गुरु-शिष्य के संबंधों पर आधारित इस श्लोक को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं. संस्कृत के श्लोक पर ये सवाल उठाया है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने. IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शमा मोहम्मद ने कहा,' मेरा रसोइया रोज जब मेरी रसोई में आता है, तो गायत्री मंत्र चलाता है. मैं इसे रोज़ सुनती हूं और मुझे ये पसंद है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि IIT के दीक्षांत समारोह में गायत्री मंत्र का उच्चारण क्यों हुआ? ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं था. हमारी शिक्षण संस्थाएं सभी धर्मों के धार्मिक नारों और मंत्रोच्चार से मुक्त होनी चाहिए.' इन्हें गायत्री मंत्र के बारे में भी पता नहीं है लेकिन सवाल उठाने में सबसे आगे हैं. शमा मोहम्मद की तरह कई और कुंठित लोग हैं, जिन्हें IIT में हजारों लोगों के बीच ये मंत्रोच्चारण पसंद नहीं आ रहा है. आज आपको भी जानना चाहिए कि जिसे शमा मोहम्मद गायत्री मंत्र बता रही हैं, वो क्या है और IIT में छात्रों के बीच ये क्यों गूंज रहा था.