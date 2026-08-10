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DNA: राष्ट्रगीत से संस्कृत श्लोक तक... सनातन के प्रतीकों और भारतीय संस्कृति पर क्यों उठ रहे सवाल?

Outrage On Symbols of Sanatan Dharma: भारत में रहने वाले कुछ लोग इन दिनों राष्ट्र के प्रतीक से लेकर सनातन के प्रतीक तक हर चीज का विरोध कर रहे हैं. ऐसा मामला केरल में देखने को मिला, जहां वीर सावरकर से जुड़े सवाल और वंदे मातरम गाने को लेकर मंत्री परेशान नजर आ रहे हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 10, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:48 PM IST
DNA: राष्ट्रगीत से संस्कृत श्लोक तक... सनातन के प्रतीकों और भारतीय संस्कृति पर क्यों उठ रहे सवाल?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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