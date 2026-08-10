/DNA: राष्ट्रगीत से संस्कृत श्लोक तक... सनातन के प्रतीकों और भारतीय संस्कृति पर क्यों उठ रहे सवाल?

Sanatan Dharma: केरलम सरकार स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर की सजा को लेकर क्विज से परेशान है. उसी केरलम सरकार के मंत्री और केरलम से आने वाले कांग्रेस सांसद वंदे मातरम को लेकर परेशान हैं. केरलम से आने वाली कांग्रेस की एक प्रवक्ता को सनातन के एक मंत्र से दिक्कत है. यानी राष्ट्र के प्रतीक से लेकर सनातन के प्रतीक तक इन्हें कुछ भी पसंद नहीं है. केरलम से लेकर दिल्ली तक इनका ये विरोध जारी है. वंदे मातरम् को जन गण मन के समान दर्जा देने वाला कानून बन गया है. अब वंदे मातरम् का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है. लेकिन इसके बावजूद राष्ट्र गीत गाने की बात सुनकर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं.
केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन और कासरगोड के सांसद राजमोहन उन्नीथन ने कहा है कि केरलम में पूरा वंदे मातरम् नहीं गाया जाएगा. मुरलीधरन ने कहा कि राज्य सरकार के सभी कार्यक्रमों में पहले केवल 2 छंद ही गाए जाते थे और आगे भी यही होगा. वहीं कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन ने ये तक कहा कि अगर उन्हें गोली भी मारी जाती है, तब भी सभी 6 छंद नहीं गाए जाएंगे.
सरकार ने वंदे मातरम् का पूरा गायन अनिवार्य कर दिया है. इसको लेकर कानून भी बन चुका है. यहां तक कि केरलम के मुख्य सचिव ने भी इसको लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है. लेकिन वंदे मातरम् को लेकर इनका विरोध इस कदर है कि वो मरने के लिए तैयार हैं लेकिन राष्ट्रगीत पूरा नहीं गाएंगे. क्या इसकी वजह ये है कि केरलम में कांग्रेस की सरकार मुस्लिम लीग के समर्थन से चल रही है? क्या राष्ट्रगीत के विरोध की वजह ये है कि राजमोहन उन्नीथन उस कासरगोड के सांसद हैं जहां एक-तिहाई से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है? मित्रो, ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि मुस्लिम मौलाना भी वंदे मातरम् का विरोध करते हैं और केरलम की सरकार भी उसी राह पर है. हालांकि जिस वंदे मातरम का केरलम सरकार विरोध कर रही है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर, पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' गाया जाएगा.
वंदे मातरम् मूल रूप से संस्कृत में है जिसका अर्थ है मातृभूमि को नमन. लेकिन संस्कृत और संस्कृति को लेकर विरोध कुछ लोगों का स्थायी काम बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे. वहां सदियों पुराने संस्कृत के एक श्लोक को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है. ज्ञान और गुरु-शिष्य के संबंधों पर आधारित इस श्लोक को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं. संस्कृत के श्लोक पर ये सवाल उठाया है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने. IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शमा मोहम्मद ने कहा,' मेरा रसोइया रोज जब मेरी रसोई में आता है, तो गायत्री मंत्र चलाता है. मैं इसे रोज़ सुनती हूं और मुझे ये पसंद है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि IIT के दीक्षांत समारोह में गायत्री मंत्र का उच्चारण क्यों हुआ? ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं था. हमारी शिक्षण संस्थाएं सभी धर्मों के धार्मिक नारों और मंत्रोच्चार से मुक्त होनी चाहिए.' इन्हें गायत्री मंत्र के बारे में भी पता नहीं है लेकिन सवाल उठाने में सबसे आगे हैं. शमा मोहम्मद की तरह कई और कुंठित लोग हैं, जिन्हें IIT में हजारों लोगों के बीच ये मंत्रोच्चारण पसंद नहीं आ रहा है. आज आपको भी जानना चाहिए कि जिसे शमा मोहम्मद गायत्री मंत्र बता रही हैं, वो क्या है और IIT में छात्रों के बीच ये क्यों गूंज रहा था.
ये तैत्तिरीय उपनिषद के पहले खंड शिक्षावल्ली का हिस्सा है. ये शिक्षक द्वारा अपने छात्र को दी जाने वाली शिक्षाओं के बारे में है. इसमें दायित्वों, नैतिक आचरण और ज्ञान का उल्लेख किया गया है. दूसरे शब्दों में कहें तो जिस श्लोक को लेकर विवाद है वो एक ऐसे ग्रंथ से लिया गया है, जिसका नाम और उद्देश्य ही शिक्षा यानी सीखने-सिखाने से जुड़ा है. ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षावल्ली कई IIT के दीक्षांत समारोह का दशकों से हिस्सा रही है. वैदिक साहित्य के विद्वान लंबे समय से शिक्षावल्ली को शिक्षा पर एक आधारभूत ग्रंथ मानते रहे हैं. इसका कारण ये है कि इसमें बौद्धिक प्रशिक्षण के साथ-साथ नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है. इसमें कहा गया है- सत्य बोलो, धर्म के रास्ते पर चलो, माता-पिता को देवता के समान मानो, गुरु को देवता के समान मानो, मेहमान को देवता के समान मानो. इन श्लोकों को आम तौर पर नैतिक निर्देशों के तौर पर देखा जाता है. इनका मकसद पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को उनके प्रोफेशनल और निजी जीवन में सही राह दिखाना है. इसी वजह से कई शिक्षण संस्थानों ने इनके पाठ को एक संकल्प के रूप में अपनाया है. लेकिन इसके बावजूद इस श्लोक को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है.
मित्रो, संविधान का अनुच्छेद 28 सरकारी फंड से चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है. लेकिन क्या छात्रों को नैतिकता और मूल्यों के बारे में बताना धार्मिक शिक्षा है? कई IIT ऐसे हैं जिनका ध्येय वाक्य धार्मिक ग्रंथों और संस्कृत से लिया गया है. जैसे IIT खड़गपुर का ध्येय वाक्य है योग: कर्मसु कौशलम्. ये गीता से लिया गया है. इसी तरह IIT बॉम्बे का ध्येय वाक्य है ज्ञानं परमं ध्येयम् और IIT कानपुर का तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो उपनिषद से लिया गया है. इसी तरह देश भर में फैले केंद्रीय विद्यालयों के दिन की शुरुआत असतो मा सद्गमय से आरंभ होती है. यह परंपरा दशकों पुरानी है. यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय का आधिकारिक ध्येय वाक्य यतो धर्मस्ततो जयः भी महाभारत से लिया गया है. ऐसे ढेरों उदाहरण हैं. और ये संस्थान आज के नहीं हैं. कई दशक पहले इनकी स्थापना हुई थी. लेकिन अगर धर्म के चश्मे से देखा जाएगा तो ओवैसी और शमा मोहम्मद जैसे नेता कल को इन संस्थानों पर भी सवाल उठा देंगे.
जिस संविधान का ओवैसी हवाला दे रहे हैं, उसकी मूल प्रति में भी रामायण और महाभारत के चित्र हैं. इसलिए इस तरह के विवादों को तूल नहीं देना चाहिए. शिक्षण संस्थानों में सरस्वती पूजा का आयोजन भी होता है, लेकिन हर चीज़ को हिंदू-मुसलमान के नज़रिए से देखन वालों का वश चले तो वो स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सरस्वती पूजा पर भी आपत्ति जताने लगेंगे.