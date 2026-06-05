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व्यापार, राजनीति के बीच भक्ति... कौन थे सत्य साईं बाबा, जिनके दर पर पहुंचेंगी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज इस समय भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. वहीं, अपनी व्यस्त राजनीतिक जिंदगी के बीच डेल्सी रोड्रिगेज आंध्र प्रदेश के पुत्तपर्थी जिले में स्थित श्री सत्य साईं बाबा के आश्रम पहुंच रही हैं.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 05, 2026, 06:20 PM IST
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फाइल फोटो
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Venezuela's Interim President Delcy Rodríguez: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज इस समय भारत की यात्रा पर हैं. वह गत 3 जून को अपने पांच दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचीं. वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति का यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है. उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग, तेल व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है. हालांकि, इस यात्रा का एक पहलु आधात्यात्मिक जुड़ाव भी है. 

दरअसल, अपनी व्यस्त राजनीतिक जिंदगी के बीच डेल्सी रोड्रिगेज आंध्र प्रदेश के पुत्तपर्थी जिले में स्थित श्री सत्य साईं बाबा के आश्रम पहुंच रही हैं. खास बात है कि इस आश्रम में वह कोई पहली बार नहीं जा रहीं, बल्कि साईं बाबा से उनका पहले भी पुराना और निजी लगाव रहा है. 

डेल्सी रोड्रिगेज और उनका आध्यात्म 

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का सत्य साईं बाबा और उनके विचारों के प्रति गहरा लगाव रहा है. इस बात का दावा कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में भी किया गया है. इससे पहले भी वह आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी स्थित प्रशांति निलयम आश्रम का दौरा कर चुकी हैं. बताया जाता है कि उन्होंने इससे पहले साल 2023 और 2024 में भी पुत्तपर्थी का दौरा किया था. एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा था कि कई बार जब भी मैं खतरे में रही, तब मुझे बाबा खुद के साथ, मेरे परिवार के साथ और मेरे देश के महसूस हुए हैं. वे हमेशा हमारे साथ रहते और और हमें सही मार्ग दिखाते हैं. 

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साईं बाबा और वेनेजुएला 

रिपोर्ट्स के अनुसार, सत्य साईं बाबा का वेनेजुएला से जुड़ा 1970 के दशक का है. बताया जाता है कि साल 1972 में दो वेनेजुएला महिलाओं ने बाबा के दर्शन किए. इनमें आरलेट मेयर और एलिजाबेथ पामर का नाम शामिल है. इसके बाद आरलेट आजीवन भक्त बनीं और उन्होंने साईं साहित्य का स्पेनिश में अनुवाद भी किया था. इसके बाद साल 1974 में उन्होंने कारकास में पहला साईं सेंटर स्थापित किया. बताया जाता है कि आज के समय में वेनजुएला में 2 लाख से अधिक साईं भक्त हैं. बता दें कि साईं संगठन की पहली लैटिन अमेरिकी केंद्र काराकास में ही स्थापित किया गया था. 

निकोलस मादुरो भी रहे साईं बाबा के भक्त 

गौरतलब है कि वेनेजुएला के शीर्ष पदों पर बैठों लोगों के मन में साईं बाबा को लेकर खास लगाव है. यही कारण है कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस खुले तौर पर साईं बाबा के भक्त रहे. बताया जाता है कि उन्होंने मीराफ्लोरेस पैलेस में बाबा का बड़ा फ्रेम्ड फोटो रखा था. मादुरो साल 2005 में आश्रम भी आए थे. साल 2011 में बाबा के महासमाधि के बाद वेनेजुएला ने राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था. 

सत्य साईं बाबा के बारे में जानिए 

श्री सत्य साईं बाबा सबसे सम्मानित आध्यात्मिक गुरुओं में से थे. उनके दुनिया भर में आज भी लाखों की संख्या में अनयायी हैं. उनका जन्म 23 नवंबर 1926 को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी गांव में हुआ. वह पहले सत्यनारायण राजू के रूप में जाने जाते थे. 24 अप्रैल 2011 को उन्होंने 84 साल की उम्र में समाधि ले ली. रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि श्री सत्य साईं बाबा ने घोषणा की थी कि वह शिरडी वाले साईं बाबा के रूप में फिर से आए हैं. 

डेल्सी रोड्रिगेज के बारे में भी जानिए 

डेल्सी रोड्रिगेज वर्तमान में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति हैं. उनका जन्म 1969 में हुआ था. उन्होंने कानून की पढ़ाई की है और बाद में वह वेनेजुएला की राजनीति में सक्रिय हो गईं. एक समय पर पर वह वेनजुएला की विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं. आगे चलकर उन्होंने देश उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली. उनकी भूमिका देश की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों में भी अहम मानी जाती है. वेनेजुएला के सबसे प्रभावशाली नेताओं में उनका नाम शीर्ष पर आता है. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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