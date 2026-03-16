नेतन्याहू जिंदा हैं, कैफे का वीडियो असली...’ भारत में इजरायल के राजदूत ने अफवाहों पर लगाया फुल स्टॉप, ईरान से कब तक जंग? किया खुलासा

Israel envoy says duration of Iran conflict: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीब सी अफवाह तेजी से फैल रही थी कि इजरायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu की मौत हो गई है और उनकी जगह AI से बने वीडियो जारी किए जा रहे हैं. लेकिन अब इन अफवाहों पर खुद भारत में इजरायल के राजदूत Reuven Azar ने बड़ा बयान देकर पूरी तरह विराम लगा दिया है. राजदूत ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह जिंदा और स्वस्थ हैं, और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वह असली है, किसी तरह का AI या डीपफेक नहीं है. यह बयान ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर कई पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि नेतन्याहू का हालिया कैफे वाला वीडियो भी नकली है और उन्हें दिखाने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

कैसे फैली मौत और AI वीडियो की अफवाह

दरअसल, हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक कैफे में आराम से कॉफी पीते नजर आ रहे थे. वीडियो में वह कैमरे की तरफ हाथ उठाकर इशारा भी करते हैं. लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि यह वीडियो असली नहीं है, बल्कि AI से तैयार किया गया है. कुछ पोस्ट में तो यहां तक कहा गया कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है और सरकार लोगों से सच्चाई छिपा रही है. इसी अफवाह ने देखते-देखते इंटरनेट पर बड़ी बहस छेड़ दी.

नेतन्याहू जिंदा या मर चुके? भारत में इजरायल के राजदूत ने खोल दिया पूरा सच

इन सभी दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत में इजरायल के राजदूत रयूवेन अजार ने कहा कि प्रधानमंत्री बिल्कुल सुरक्षित हैं और यह वीडियो पूरी तरह असली है. उन्होंने कहा कि वे खुद कई बार इजरायल जाकर नेतन्याहू से मिल चुके हैं और ऐसी अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. अजार ने कहा, “प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिंदा हैं. मैंने उन्हें कई बार व्यक्तिगत रूप से देखा है. कैफे वाला वीडियो भी असली है, यह AI से नहीं बनाया गया. सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गलत जानकारी फैल रही है.”

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नेतन्याहू के ‘छह उंगलियों’ वाले मामले का क्या है सच?

नेतन्याहू के कैफे वाले वीडियो से पहले पहले एक पुराने वीडियो को लेकर भी विवाद हुआ था. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया था कि उस वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में छह उंगलियां दिखाई दे रही हैं. इसी आधार पर लोगों ने आरोप लगाया कि वह वीडियो AI से बना डीपफेक है. इसके बाद जब कैफे वाला वीडियो सामने आया, तो उसमें नेतन्याहू ने कैमरे की तरफ हाथ उठाकर पांच उंगलियां दिखाईं. कई लोगों का मानना है कि यह इशारा उन अफवाहों का जवाब देने के लिए ही किया गया था.

ईरान के साथ जंग पर भी बड़ा बयान

राजदूत अजार ने इस दौरान इजरायल और Iran के बीच जारी तनाव पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि यह टकराव कितने समय तक चलेगा. शुरुआत में United States और इजरायल को उम्मीद थी कि यह संघर्ष कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब हालात बदल सकते हैं. अजार के मुताबिक यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपनी नीतियों में बदलाव करता है या नहीं. फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा कि तेहरान अपना रुख बदलने के लिए तैयार है.

कूटनीति का रास्ता अभी भी खुला

हालांकि, इजरायल ने यह भी कहा है कि अगर ईरान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करता है तो कूटनीतिक रास्ते से समाधान संभव है. राजदूत अजार ने कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए आगे आता है, तो तनाव कम करने का रास्ता निकाला जा सकता है.