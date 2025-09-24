घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके, लोग बोले ऐसा पहली बार देखा

Snake Surgery In Telangana: तेलंगाना में एक डॉक्टर ने सांप की सफल सर्जरी कर उसकी जान बचाई. सांप के उपर फावड़ा गिर गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे टांके लगाए.
Telangana News: तेलंगाना में एक डॉक्टर की सफल सर्जरी कर जान बचाई गई है. सर्जरी के दौरान सांप को टांके भी लगे. मामला राज्य के राजन्ना सिरसिला जिले के चंद्रमपेट गांव का है. डॉक्टर ने सांप का इलाज कर उसे 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में भी रखा. सांप की सर्जरी को लेकर हर कोई हैरान है. लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार सांप की सर्जरी के बारे में सुना है.
बता दें कि गांव का एक शख्स घायल सांप को लेकर पशु चिकित्सालय ले गया था. यहां उसने डॉक्टर से चोटिल सांप का इलाज करने के लिए कहा. इस नजारे को देख वहां मौजूद गांव के लोग दंग रह गए. जहां लोग घायल सांप के पास जान से भी डर रहे थे वहीं डॉक्टर ने सांप को देखा और उसका इलाज भी किया. डॉक्टर ने सांप को 6 टांके लगाए.
चंद्रमपेट गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के घर में सांप घुस गया था. इस दौरान छत से सांप के ऊपर एक फावड़ा गिर गया, जिसके चलते उसके पेट से आंते और पित्ताशय बाहर निकल गईं. फावड़ा गिरने से सांप को काफी गंभीर चोंटे आईं और वह घायल हो गया. इसके बाद घर के मालिक ने घायल सांप को पकड़ा और उसे लेकर पशु चिकित्सालय पहुंचा. इस दौरान व्यक्ति ने डॉक्टर अभिलाष से संपर्क किया. डॉक्टर ने उसका मरीज की तरह इलाज किया.
डॉक्टर अभिलाष ने घायल सांप की स्थिति देखी और उसका इलाज किया. उन्होंने सांप के शरीर में लगी चोटों को बड़ी सावधानी के साथ सिला और उसे 6 टांकें भी लगाए. इसके बाद सांप को 3 दिनों तक निगरानी में रखा और उसका पूरा इलाज किया. मामले में पशु चिकित्सा अधिकारी अभिलाष ने कहा कि सांप की स्थिति में अब सुधार है और वह स्वस्थ है.
फावड़े के हमले से सांप के पेट में गंभीर चोटें आईं और उसकी आंतें और पित्ताशय बाहर निकल आए.
पशु चिकित्सक अभिलाष ने सांप की सर्जरी की और 6 टांके लगाए.
