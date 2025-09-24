घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके, लोग बोले ऐसा पहली बार देखा
Advertisement
trendingNow12934563
Hindi Newsदेश

घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके, लोग बोले ऐसा पहली बार देखा

Snake Surgery In Telangana: तेलंगाना में एक डॉक्टर ने सांप की सफल सर्जरी कर उसकी जान बचाई. सांप के उपर फावड़ा गिर गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे टांके लगाए. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 24, 2025, 10:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके, लोग बोले ऐसा पहली बार देखा

Telangana News: तेलंगाना में एक डॉक्टर की सफल सर्जरी कर जान बचाई गई है. सर्जरी के दौरान सांप को टांके भी लगे. मामला राज्य के राजन्ना सिरसिला जिले के चंद्रमपेट गांव का है. डॉक्टर ने सांप का इलाज कर उसे 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में भी रखा. सांप की सर्जरी को लेकर हर कोई हैरान है. लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार सांप की सर्जरी के बारे में सुना है. 

डॉक्टर ने किया सांप का इलाज 

बता दें कि गांव का एक शख्स घायल सांप को लेकर पशु चिकित्सालय ले गया था. यहां उसने डॉक्टर से चोटिल सांप का इलाज करने के लिए कहा. इस नजारे को देख वहां मौजूद गांव के लोग दंग रह गए. जहां लोग घायल सांप के पास जान से भी डर रहे थे वहीं डॉक्टर ने सांप को देखा और उसका इलाज भी किया. डॉक्टर ने सांप को 6 टांके लगाए.  

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, आतंकी पन्नू के खिलाफ NIA ने दर्ज की FIR 

Add Zee News as a Preferred Source

सांप पर गिरा फावड़ा 

चंद्रमपेट गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के घर में सांप घुस गया था. इस दौरान छत से सांप के ऊपर एक फावड़ा गिर गया, जिसके चलते उसके पेट से आंते और पित्ताशय बाहर निकल गईं. फावड़ा गिरने से सांप को काफी गंभीर चोंटे आईं और वह घायल हो गया. इसके बाद घर के मालिक ने घायल सांप को पकड़ा और उसे लेकर पशु चिकित्सालय पहुंचा. इस दौरान व्यक्ति ने डॉक्टर अभिलाष से संपर्क किया. डॉक्टर ने उसका मरीज की तरह इलाज किया.  

ये भी पढ़ें- कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग 

खतरे से बाहर सांप 

डॉक्टर अभिलाष ने घायल सांप की स्थिति देखी और उसका इलाज किया. उन्होंने सांप के शरीर में लगी चोटों को बड़ी सावधानी के साथ सिला और उसे 6 टांकें भी लगाए. इसके बाद सांप को 3 दिनों तक निगरानी में रखा और उसका पूरा इलाज किया. मामले में पशु चिकित्सा अधिकारी अभिलाष ने कहा कि सांप की स्थिति में अब सुधार है और वह स्वस्थ है.  

 FAQ 

सांप को क्या हुआ था?  

फावड़े के हमले से सांप के पेट में गंभीर चोटें आईं और उसकी आंतें और पित्ताशय बाहर निकल आए. 

डॉक्टर ने क्या किया? 

पशु चिकित्सक अभिलाष ने सांप की सर्जरी की और 6 टांके लगाए. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

snake

Trending news

Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
;