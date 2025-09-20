'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस, बोली- आग लगाना चाहती है परिषद

VHP Appeals on Garba festival 2025: महाराष्ट्र में गरबा उत्सव शुरु होने से पहले विवाद उठ गया है. विश्व हिंदू परिषद ने सभी गरबा आयोजकों से आग्रह किया है कि वे केवल हिंदुओं को ही इस उत्सव में एंट्री दें. इस पर कांग्रेस ने विरोध किया है.
VHP Appeals and Congress Opposes on Garba Festival: देश भर में नवरात्र पर्व 22 सितंबर से शुरु हो जाएगा. इसके साथ ही जगह-जगह गरबा के उत्सव भी होने लगेंगे. महाराष्ट्र में भी गरबा उत्सवों की बड़ी धूम होती है. इस बार भी राज्य में इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं. लेकिन इससे पहले ही वहां पर विवाद शुरू हो गया है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने गरबा आयोजनों से अपील की है कि वे गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को ही आने दें और किसी को भी प्रवेश करने देने से पहले सबके आधार कार्ड चेक करें. VHP की इस अपील ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है. सत्ताधारी बीजेपी जहां खुलकर इस अपील के फेवर में आ गई है. वहीं विपक्षी कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने गैर-हिंदुओं को गरबा में न घुसने देने का विरोध किया है.
गरबा पूजा है, कोई मनोरंजन नहीं- वीएचपी
वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा, 'गरबा कोई मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि मां दुर्गा को प्रसन्न करने की पूजा है. जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, उन्हें इसमें हिस्सा क्यों लेना चाहिए.' उन्होंने आयोजकों को सलाह दी कि वे प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड की जाँच करें, प्रतिभागियों के माथे पर तिलक लगाएं और पूजा करने के बाद ही उन्हें अंदर आने दें.
नायर ने यह भी कहा कि वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता गरबा आयोजनों पर नजर रखेंगे. जो लोग माँ दुर्गा में आस्था नहीं रखते, उन्हें गरबा जैसे पवित्र आयोजन में शामिल होने का कोई हक नहीं है.
बीजेपी का खुला समर्थन, बोली- दुर्गा हमारीं माता
महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और राज्य सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने वीएचपी के रुख का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि आयोजन समितियों को अपने नियम बनाने का पूरा हक है, बशर्ते उनके पास पुलिस की अनुमति हो. बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवनीत बन ने भी कहा, "गरबा हिंदुओं का पवित्र आयोजन है. माँ दुर्गा हमारी माता हैं. दूसरे धर्मों के लोगों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए.
उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत पर भी निशाना साधा, जो वीएचपी की सलाह का विरोध कर रहे हैं. बन ने कहा कि राउत सिर्फ वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें माफ नहीं करेगी.
गरबा में गैर-हिंदुओं की हो एंट्री- कांग्रेस
उधर कांग्रेस एक बार फिर गैर-हिंदुओं के फेवर में खुलकर खड़ी हो गई है. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार ने वीएचपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, 'वीएचपी समाज को आग लगाना चाहती है. वे धर्म के नाम पर लोगों को बाँटकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं. यह संगठन देश को अस्थिर करने की मंशा से बना है.'
वडेट्टीवार ने दावा किया कि वीएचपी का यह रुख भारत की विविधता में एकता की नींव को हिलाता है और यह सरकार की सोच को भी दर्शाता है. विजय वडेट्टीवार के इन आरोपों पर बीजेपी भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई. पार्टी प्रवक्ता नवनीत बन ने कहा कि समाज को बांटने का इतिहास कांग्रेस का है. उसने मराठा आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी लोगों को गुमराह किया.
दूसरे मजहब के लोगों पर रोक कितनी सही?
वीएचपी की इस सलाह ने नवरात्रि से पहले महाराष्ट्र में गरमागरम बहस शुरू कर दी है. अधिकतर लोग इसे धार्मिक परंपरा की रक्षा के लिए बेहतरीन कदम मान रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ खुद को 'सेक्युलर' हिंदू कहने वाले लोग इसे सामाजिक एकता के लिए खतरा बता रहे हैं. उनका दावा है कि गरबा नृत्य सबके लिए हैं और इन उत्सवों में दूसरे मजहबों के लोगों को एंट्री देने से सामाजिक सद्भाव बढ़ता है. अब सही क्या है और गलत क्या, यह सवाल हर किसी के मन में है और अधिकतर को इसका सही जवाब भी पता है.
