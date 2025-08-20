कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने मिलकर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है. आपको बता दें कि ये वही सुदर्शन रेड्डी हैं जिनका कांग्रेस ने विरोध किया था. ये बात 16 मार्च 2013 की है जब गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हुआ करते थे तब सुदर्शन रेड्डी को गोवा का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था. कांग्रेस ने उनका विरोध किया था और शपथ ग्रहण में भी हिस्सा नहीं लिया था.

देश में 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं. इस चुनाव में बीजेपी नीत NDA की ओर से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन होंगे. आज (20 अगस्त) को सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल करेंगे जबकि सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त यानि कि गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के जज, गोवा के लोकायुक्त के अलावा रेड्डी हैदराबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् एवं मध्यस्थता केंद्र के ट्रस्ट के सदस्य भी रहे हैं.

कांग्रेस ने एनसीपी के साथ मिलकर दिखाए थे काले झंडे

भले ही आज कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष रेड्डी पर उपराष्ट्रपति पद के लिए भरोसा जता रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस ने न सिर्फ उनका विरोध किया था बल्कि उन्हें काले झंडे भी दिखाए थे.रेड्डी जब गोवा के लोकपाल पद की शपथ लेने जा रहे थे तब कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एनसीपी ने मिलकर उनका विरोध किया था और कांग्रेस ने उन्हें बीजेपी का एस मैन भी कहा था.

रेड्डी की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने वैधता पर उठाए थे सवाल

साल 2013 में जब गोवा की मनोहर पर्रिकर सरकार ने सुदर्शन रेड्डी को लोकायुक्त के लिए चुना था तब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने रेड्डी की नियुक्ति का विरोध किया था. उस समय रेड्डी को रिटायर हुए 2 साल हुए थे.कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने जस्टिस रेड्डी के लोकयुक्त के रूप में नियुक्ति पर कानून का उल्लंघन बताया था. 16 मार्च के दिन जब जस्टिस रेड्डी गोवा के पहले लोकायुक्त के तौर पर शपथ की तैयारी कर रहे थे तब कांग्रेस और एनसीपी ने उनके खिलाफ काले झंडे दिखाए थे.

महज 7 महीनों का रहा कार्यकाल

पूर्व न्यायाधीश रेड्डी का लोकायुक्त के रूप में ये कार्यकाल बहुत छोटा रहा और महज 7 महीनों की अल्प अवधि के बाद निजी कारण से उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, अपने इस छोटे कार्यकाल के दौरान रेड्डी राज्य स्वास्थ्य विभाग में भर्ती में हुई अनियमितताओं से संबंधित जांच की थी. इसके अलावा गोवा में 2007 से 2012 के बीच रही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए अवैध खनन घोटाले की जांच भी की थी.

