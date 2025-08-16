उपराष्ट्रपति पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर, कल ऐलान
Advertisement
trendingNow12883391
Hindi Newsदेश

उपराष्ट्रपति पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर, कल ऐलान

Vice President Election 2025:  सबसे प्रबल दावेदार के रूप में नया नाम सामने आया है. एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम 17 अगस्त की बैठक में तय किया जाएगा. पार्टी की ओर से 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने की तैयारी है.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 16, 2025, 11:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उपराष्ट्रपति पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर, कल ऐलान

उपराष्ट्रपति पद खाली हुआ तो तरह के विमर्श शुरू हुए. दोनों के जवाब अभी तक सामने नहीं आए. मगर अब लग रहा है दोनों विमर्शों का पटाक्षेप होने वाला है. एक तो जगदीप धनकड़ कहां है किसी को पता नहीं चल पा रहा. दूसरा यह कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा यह भी कंफर्म नहीं हो पाया. इन सबके बीच अब रविवार 17 अगस्त को बीजेपी ने संसदीय बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. इस बैठक में एनडीए के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी और संभावना है कि अंतिम फैसला इसी बैठक में हो जाएगा. बैठक शाम 6 बजे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी. नाम का ऐलान भी हो जाएगा.

बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक
असल में रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम 17 अगस्त की बैठक में तय किया जाएगा. पार्टी की ओर से 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने की तैयारी है. इस दौरान बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे. इसे एनडीए अपने एकता प्रदर्शन के रूप में भी देख रहा है.

अंतिम निर्णय पीएम मोदी और जेपी नड्डा लेंगे
बीजेपी संसदीय बोर्ड की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही साफ कर चुके हैं कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर अंतिम निर्णय पीएम मोदी और जेपी नड्डा लेंगे. एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और सहयोगी दलों के प्रतिनिधि भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे.

21 अगस्त- नामांकन दाखिल करने की तारीख
उधर चुनाव आयोग ने 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की अधिसूचना जारी कर दी थी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है और 22 अगस्त को नामांकन की जांच होगी. उम्मीदवार 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकते हैं. मतदान और मतगणना 9 सितंबर को होगी. एनडीए ने नामांकन दाखिल करने की तारीख के लिए 21 अगस्त तय की है.

सबसे प्रबल दावेदार के रूप में नया नाम
इस पद के लिए कई नामों पर चर्चा हो रही है. लेकिन फिलहाल सबसे प्रबल दावेदार के रूप में नया नाम सामने आया है. कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सबसे आगे माने जा रहे हैं. 77 साल के गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता भी रहे हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. वे बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं और दलित समुदाय से आने के कारण जातीय समीकरण में भी फिट बैठते हैं. वो फिलहाल कर्नाटक के राज्यपाल हैं.

हालांकि अन्य नाम भी चर्चा में हैं. लेकिन संसदीय दल की बैठक के बाद पूरी तस्वीर साफ होने वाली है. जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था. उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था लेकिन अचानक इस्तीफे से राजनीतिक हलचल बढ़ गई. अब बीजेपी और एनडीए की निगाहें रविवार की बैठक पर टिकी हैं. जिसमें अगले उपराष्ट्रपति के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है.

FAQ

Q1: उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए नामांकन की आखिरी तारीख कब है?
Ans: नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है.

Q2: उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग और मतगणना कब होगी?
Ans: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग और मतगणना 9 सितंबर को होगी.

Q3: जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया था?
Ans: उन्होंने 21 जुलाई की रात इस्तीफा दिया था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Gaurav Pandey

देश-दुनिया-खेल की खबरों के विद्यार्थी हैं. राजनीतिक रुझानों पर ध्यान रखते हैं. तेज ब्रेकिंग करते हैं. विश्लेषण करने में एक्सपर्ट हैं.

...और पढ़ें

TAGS

vice president election

Trending news

VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
vice president election
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
किश्तवाड़ हादसे में 53 शव बरामद, अबतक जारी बचाव अभियान, अलर्ट में एयर फोर्स
Kishtwar cloudburst
किश्तवाड़ हादसे में 53 शव बरामद, अबतक जारी बचाव अभियान, अलर्ट में एयर फोर्स
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के घर ED की छापेमारी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के घर ED की छापेमारी
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
;