DNA: ये जंग उपराष्ट्रपति की है या साउथ की, उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?

DNA Analysis: DNA में आज हम बात उपराष्ट्रपति चुनाव की करेंगे, जहां आज विपक्षी INDIA गठबंधन ने औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार के नाम का एलान कर दिया. NDA के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन के खिलाफ INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को उतारने का फैसला लिया है. जस्टिस सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दायर करेंगे.

मूल रूप से तेलंगाना के रंगा रेड्डी ज़िले के रहने वाले बी सुदर्शन रेड्डी 1993 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज बने. 2005 में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने. 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया. 2011 में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए. मार्च 2013 में सुदर्शन रेड्डी को गोवा का पहला लोकायुक्त बनाया गया, लेकिन उसी साल अक्टूबर में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से लोकायुक्त के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. पिछले दिनों तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने उन्हें जातिगत जनगणना के अध्ययन के लिए बनाई गई कमेटी का प्रमुख बनाया था.

NDA का शक्ति प्रदर्शन

INDIA गठबंधन का दावा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव वैचारिक संघर्ष है और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी इसके हिसाब से सबसे सही उम्मीदवार हैं. उधर आज NDA संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने NDA की तरफ़ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराते हुए उन्हें OBC समाज का ज़मीनी नेता बताया. साथ ही, ये भी कहा कि राधाकृष्णन राजनीति में खेल नहीं करते हैं. राधाकृष्णन कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दायर करेंगे, जिस दौरान NDA का शक्ति प्रदर्शन भी होगा. उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों की बात करें तो दोनों ही दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं. सी. पी. राधाकृष्णन जहां तमिलनाडु से आते हैं, वहीं सुदर्शन रेड्डी का संबंध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से रहा है. यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव दक्षिण के 2 राज्यों के बीच की लड़ाई भी है और इस वजह से कई पार्टियां असमंजस में हैं.

सबसे ज़्यादा धर्मसंकट तमिलनाडु की सत्ताधारी DMK पार्टी के सामने है क्योंकि NDA के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं. तमिल राजनीति की वजह से स्टालिन पर राधाकृष्णन का समर्थन करने का दबाव है लेकिन INDIA गठबंधन में होने और राधाकृष्णन के RSS से संबंध की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते. ऐसे में, DMK की विरोधी पार्टी AIADMK इसे मुद्दा ज़रूर बनाएगी. तमिलनाडु में अगले साल चुनाव भी होने हैं.

असमंजस में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू!

असमंजस में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी होंगे जो NDA में होने की वजह से सी. पी. राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे लेकिन जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के तेलुगू होने की वजह से कांग्रेस उन पर पाला बदलने का दबाव बना सकती है. वैसे चंद्रबाबू नायडू से भी ज़्यादा दबाव में उनके विरोधी और YSR कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी होंगे जिन्होंने कल सी. पी. राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के समर्थन का एलान तो कर दिया लेकिन अब सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का समर्थन न करने को लेकर कांग्रेस उन्हें भी घेर सकती है. जहां तक बात उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की है तो NDA उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है. मौजूदा समीकरणों के हिसाब से NDA के वोट की कुल संख्या 427 है, जो बहुमत से 35 ज़्यादा है.