BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार!
Advertisement
trendingNow12884483
Hindi Newsदेश

BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार!

Vice President Election: उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है, जबकि इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है. हालांकि, अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि एनडीए (NDA) की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा?

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार!

NDA Vice President Candidate: जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के बाद अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अंदर मंथन का दौर चल रहा है और अब तक तय नहीं हो पाया है कि एनडीए की तरफ से नए उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा. इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है और अब इसमें एक मुस्लिम नेता का नाम भी शामिल हो गया है. इसके बाद चर्चा है कि क्या बीजेपी इस बार जाट नेता के बाद मुस्लिम नेता पर दांव खेलेगी? बता दें कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है, जबकि इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है.

तो क्या BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के संभावित उम्मीदवारों में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) का नाम भी शामिल हो गया है. आरिफ मोहम्मद खान इससे पहले केरल के राज्यपाल थे और उनको उनकी बौद्धिक क्षमता के अलावा भाजपा के प्रति निष्ठा के लिए जाना जाता है. ऐसे में सोशल मीडिया पर उनके नाम की चर्चा तेजी से है और दावा किया जा रहा है कि एनडीए की तरफ से उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP चलेगी जाट vs जाट वाला दांव, इस बार हरियाणा के इस नेता को बनाएगी VP!

जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक दे दिया था इस्तीफा

जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था. इसके बाद से यह पद खाली हो गया था, जबकि उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है जगदीप धनखड़ के जाने की वजह उनके और सरकार के बीच तनाव है, जिसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं.

PM मोदी-जेपी नड्डा चुनेंगे NDA का उम्मीदवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार का चयन करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएम मोदी और जेपी नड्डा को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया. बैठक में मौजूद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष द्वारा चुने गए अंतिम उम्मीदवार को एनडीए के सभी सहयोगियों की सहमति और समर्थन प्राप्त होगा.

9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान

चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा और इसी दिन चुनाव परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी. चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Sumit Rai

राजनीतिक खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्र...और पढ़ें

TAGS

vice president electionJagdeep DhankharArif Mohammad Khan

Trending news

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का आतंक, मंडी में फटा बादल, मचा हाहाकार
mandi cloudburst
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का आतंक, मंडी में फटा बादल, मचा हाहाकार
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
NCERT Partition
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
NCERT Partition Module
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
Jinnah
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
;