 जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, आज उनके उत्तराधिकारी को चुना जा रहा...कांग्रेस ने उठाए सवाल
Advertisement
trendingNow12914660
Hindi Newsदेश

जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, आज उनके उत्तराधिकारी को चुना जा रहा...कांग्रेस ने उठाए सवाल

उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को मतदान हो रहा है, और इस बीच जगदीप धनखड़ को लेकर राजनीति तेज है. कांग्रेस ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चुप्पी और उनके अचानक इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 09, 2025, 11:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, आज उनके उत्तराधिकारी को चुना जा रहा...कांग्रेस ने उठाए सवाल

उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को मतदान हो रहा है, और इस बीच जगदीप धनखड़ को लेकर राजनीति तेज है. कांग्रेस ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चुप्पी और उनके अचानक इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को कहा कि देश पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे पर उनके बयान का इंतजार कर रहा है.
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पिछले 50 दिनों से जगदीप धनखड़ ने अपनी असामान्य चुप्पी साध रखी है. मंगलवार को जब उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तब भी देश उनके ऐतिहासिक और अप्रत्याशित इस्तीफे पर बयान का इंतजार कर रहा है. जब उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से किसानों की घोर उपेक्षा, सत्ता में बैठे लोगों के 'अहंकार' से पैदा होने वाले खतरों और अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी."

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं, किसी को मालूम नहीं है. उनका कोई बयान नहीं आया और वे सार्वजनिक रूप से दिखाई भी नहीं दिए. जो पर्दा डाला गया, वह बहुत चौंकाने वाला है. उन्होंने हर मुद्दे पर मजबूती से अपनी बात रखी, लेकिन अब अचानक चुप्पी और गायब होने का कारण समझ से परे है. सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है."

पायलट ने आगे कहा, "यह सच है कि ऐसी स्थिति पैदा हुई है, और देश की जनता को अब तक यह समझ नहीं आया कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया. जो कुछ भी देखा जा सकता था, उससे स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या नजर नहीं आ रही थी."
इस दौरान, सचिन पायलट ने उम्मीद जताई कि मंगलवार के उपराष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन को अच्छा समर्थन मिलेगा और उनके उम्मीदवार की जीत होगी. इनपुट आईएएनएस

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Jagdeep Dhankhar

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव में पीएम मोदी, सोनिया और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने अब तक डाले वोट, जानें पल-पल की अपडेट
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव में पीएम मोदी, सोनिया और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने अब तक डाले वोट, जानें पल-पल की अपडेट
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
;