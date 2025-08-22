उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश

CP Radhakrishnan News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव में ना सिर्फ जीत पक्की नहीं की है, बल्कि 3 बड़े मुद्दों को साधने की भी कोशिश की है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 22, 2025, 09:37 AM IST
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश

Vice President Election 2025: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) को एनडीए का उम्मीदवार बनाया है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. सीपी राधाकृष्णन के नाम पर एनडीए के सभी दलों ने सहमति जताई है और समर्थन का भरोसा दिया है. इससे साफ हो गया है कि सीपी राधाकृष्णन विपक्षी अलायंस के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी (B. Sudershan Reddy) के खिलाफ आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे. हालांकि, बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर उपराष्ट्रपति चुनाव में ना सिर्फ जीत पक्की नहीं की है, बल्कि 3 बड़े मुद्दों को साधने की भी कोशिश की है.

1. विवादों से बना ली दूरी...

भाजपा ने इससे पहले जगदीप धनखड़ को पहले राज्यपाल और उपराष्ट्रति बनाया था. इसके अलावा सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बनाया था. जाट समुदाय से आने वाले दोनों नेताओं ने समाजवादी विचारधारा से कई मुद्दो पर आक्रामक होकर बात की. लेकिन, उनका रवैया बाद में बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने वाला हो गया और दोनों ने कई मुद्दो पर सरकार को ही टारगेट करना शुरू कर दिया. ऐसे में अब बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जो एक विनम्र और लो-प्रोफाइल के नेता है.

2. RSS को कर दिया खुश...

सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ के रवैये से कई मौकों पर पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके बाद संघ समर्थकों ने आरोप लगाया कि वो बाहर से लाए गए लोग थे. इसलिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस बार आरएसएस से आने वाले सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) पर दांव लगाया है. सीपी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र में स्वयंसवेक बने थे और लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं. सीपी राधाकृष्णन को मौका देकर बीजेपी ने आरएसएस को संकेत दिया है कि उनके विचारों को तवज्जो दी जा रही है.

3. बीजेपी का साउथ मिशन...

बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाकर मिशन साउथ साधने की कोशिश की है, जो तमिलनाडु से आते हैं. अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सीपी राधाकृष्णन को मौका देकर बीजेपी ने पूरा फोकस तमिलनाडु चुनाव पर शिफ्ट कर दिया है. सीपी राधाकृष्णन कोयंबटूर से दो बार सांसद रहे हैं, जो तमिलनाडु में भाजपा का एकमात्र गढ़ कहा जाता है. सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु की गौंडर जाति से आते हैं. के. अन्नामलाई भी इसी समुदाय से हैं और एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी भी इसी जाति के हैं.

