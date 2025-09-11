उपराष्ट्रपति चुनाव में 15-20 करोड़ में एक-एक वोट खरीदे गए...क्रॉस-वोटिंग को लेकर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी का सनसनीखेज दावा!

Abhishek Banerjee reveals horse-trading Vice Presidential election: देश में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन 452 वोट पाकर विजयी घोषित हुए. जबकि इंडिया ब्लॉक को 315 की तुलना में 15 वोट कम यानी 300 वोट मिले. 15 वोट निरस्त हो गए. इसका मतलब यह है कि जहां विपक्ष के कई सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला वहीं एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के सांसदों के वोट निरस्त हुए. जिसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की चर्चा जोरों पर है.

अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा

इसी बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटों की खरीद-फरोख्त हुई. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि एक-एक वोट को प्रभावित करने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए. कोलकाता में एक सभा के दौरान दिए गए इस बयान ने देश भर में राजनीतिक हलचल मचा दी है.

#WATCH | Kolkata: TMC MP Abhishek Banerjee says, "... All our MPs were present (for the Vice President election) and cast their vote for our candidate, B. Sudershan Reddy. As this was a secret ballot, it is difficult to confirm whether there was any cross-voting or if the votes… pic.twitter.com/b5htvGuY0q Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) September 11, 2025

एक वोट के लिए 15-20 करोड़ खर्च ‌किए गए

न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी के सभी सांसद मौजूद थे और उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार बी. सुधर्शन रेड्डी को वोट दिया. लेकिन, गुप्त मतदान होने की वजह से यह साफ नहीं हो सका कि क्या क्रॉस-वोटिंग हुई या विपक्षी वोट खारिज किए गए. बनर्जी आगे कहा, "मैंने कुछ सूत्रों से बात की, जिन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए 15-20 करोड़ रुपये खर्च किए गए. प्रतिनिधियों को खरीदा जा सकता है, लेकिन जनता को नहीं."

क्रॉस-वोटिंग के दमपर मिले अधिक वोट?

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया है कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को उनके समर्थन से 14 वोट ज्यादा मिले. इस दावे ने विपक्षी दलों में खलबली मचा दी है, जो यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये वोट कहां से आए. हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्ष के एक गैर-कांग्रेसी नेता ने बताया कि कम से कम 10 वोटों का नुकसान अवैध मतदान या क्रॉस वोटिंग के कारण हुआ.

क्रॉस वोटिंग का गणित

विपक्षी दलों में आंतरिक चर्चा है कि आम आदमी पार्टी (आप), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी (सपा), एनसीपी (एसपी), और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के वोट प्रभावित हुए हैं. एक वरिष्ठ नेता ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया, “डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और छोटी सहयोगी पार्टियों ने 100% वोट दिए. लेकिन कांग्रेस से एक वोट, सपा और शिवसेना से तीन-तीन वोट, और आप के चार सांसदों के वोट या तो क्रॉस वोटिंग में गए या अवैध हो गए.” एनसीपी (एसपी) और जेएमएम के कम से कम दो वोट भी विपक्ष के खाते में नहीं आए. हालांकि, सीक्रेट बैलेट होने के कारण यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किस सांसद ने किसे वोट दिया.

राजनीतिक तूफान की आहट

अब अभिषेक बनर्जी के दावे के बाद उन्होंने विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है. इसके साथ ही बनर्जी के दावों ने यह सवाल उठाया है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में धनबल का खेल हुआ. टीएमसी ने इस मामले की गहन जांच की मांग की है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गूंज सकता है. अभी तक अन्य दलों की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन माहौल गर्म है.

मच सकता है बवाल

इस सनसनीखेज दावे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में कोई औपचारिक जांच होगी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी, जिससे संसद का अगला सत्र तूफानी हो सकता है.