Vice President Chunav: उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को सिर्फ एक बात की टेंशन होगी

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं. पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही डाला. ओडिशा की नवीन बाबू की पार्टी बीजेडी, तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति (BRS) और कभी भाजपा की सहयोगी रही पंजाब की शिरोमणि अकाली दल के चुनाव से दूर रहने की घोषणा ने तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट कर दी है. अब कोई सस्पेंस बाकी नहीं है. शाम 6 बजे जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो कोई चौंकाने वाले नतीजे की उम्मीद मत कीजिएगा. एनडीए और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने पहले से अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर रखी है. ऐसे में सवाल यह है कि जब भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत तय है तब इतनी सरगर्मी किस बात की है? एक दिन पहले से ही विपक्ष के नेता जिस अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे हैं, क्या उससे कुछ हो पाएगा? उम्मीद कम है. फिर भी भाजपा को एक टेंशन शाम तक रहने वाली है.

जी हां, एनडीए और विपक्षी पार्टियां अपने-अपने सांसदों के 100 पर्सेंट अटेंडेंस की पूरी कोशिश कर रही हैं. गुट बनाकर वोट डाले जा रहे हैं. बीजेडी, अकाली दल और बीआरएस की दोनों सदनों में 12 सीटें हैं. इतना कुल में से पहले से कम हो चुका है. अब वोटों का गणित समझिए, कांग्रेस की कोशिश क्या होगी और भाजपा क्या नहीं चाहेगी. दरअसल, आज के उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर सभी सांसद तय पार्टी लाइन के हिसाब से वोट डालते हैं तो एनडीए को 432 वोट और संयुक्त विपक्षी मोर्चे को 324 वोट मिलने के आसार हैं. मतलब अंतर 115 वोटों का होगा.

LIVE: उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन जीतेगा, हर अपडेट

Add Zee News as a Preferred Source

अगर चुनाव नतीजों में यही मार्जिन बना रहता है तो 2014 के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत का यह सबसे कम अंतर होगा. हां, 2022 के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने 346 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की थी. इससे पहले 2017 में वेंकैया नायडू 272 वोटों के अंतर से जीते थे.

कांग्रेस की मंशा

1. विपक्ष ने अपने सांसदों को बाकायदे ट्रेनिंग दिलवाई है. 2022 के चुनाव में 15 वोट यूं ही अवैध हो गए थे. कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दल चाहेंगे कि इस बार एक भी वोट खराब न हो.

2. उपराष्ट्रपति चुनाव को कांग्रेस+ ने जीत हार के लिए नहीं बल्कि वैचारिक लड़ाई के तौर पर प्रचारित किया है. कांग्रेस और सपा समेत इंडिया गठबंधन के नेता इस बात को ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि एनडीए उम्मीदवार को चुनौती देने लायक नंबर न होने के बावजूद चुनाव लड़ना जरूरी है.

3. सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए जरूरी है कि यह चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के तहत हो रहा है. इसमें सांसदों को पार्टी व्हिप के जरिए मतदान करने को बाध्य नहीं किया जा सकता है. ऐसे में दोनों तरफ से कोशिश जरूर होगी कि पहले से निर्धारित नंबर से थोड़ा ज्यादा वोट खींचे जा सकें क्योंकि असल मायने में यही महत्वपूर्ण होगा.

भाजपा की कोशिश

वोटिंग शुरू होने के बाद से अंदरखाने यह खबर फैल रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) कुछ बड़ा खेल कर सकती है. लोकसभा में पार्टी के 9 सांसद हैं. अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवसेना (यूबीटी) के कम से कम आधे सांसद क्रॉस-वोटिंग कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर भाजपा खुद को कांग्रेस को कमजोर दिखाएगी और कहेगी कि अब इंडिया गठबंधन दरक रहा है. बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ऐसा मैसेज भाजपा की तरफ से चाहेगी.

हां, कुछ ऐसा ही कांग्रेस भी सोच रही होगी. अंतरात्मा की बात ने इंदिरा गांधी के समय में हुए 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेला किया था. कांग्रेस को उम्मीद है कि कुछ सांसद भी टूटे तो वह दिखा सकेगी कि अब भाजपा या पीएम नरेंद्र मोदी का पहले जैसा जादू नहीं है. लोकसभा में सीटें कम होने के बाद यह इस तरह का दूसरा उदाहरण दिखाया जा सकेगा.

पढ़ें: जब 'अंतरात्मा की आवाज' ने पलट दिया था पूरा चुनाव

धनखड़ फैक्टर

यह चुनाव अगले उपराष्ट्रपति के लिए हो रहा है लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति अब भी चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने जिस तरह से अचानक इस्तीफा दिया था उस पर विपक्ष कई सवाल उठाते आ रहा है. आज भी विपक्षी नेता धनखड़ का उदाहरण देते सुने गए. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा, 'लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें संविधान को बचाने के लिए वोट करना है क्योंकि जो हश्र धनखड़ साहब, सत्यपाल और शिंदे जी का हुआ उससे बुरा आगे भी होगा.' चुनाव नतीजे रात 9 बजे के आसपास आ सकते हैं.