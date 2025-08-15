तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM मोदी की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज

माना जा रहा है कि बीजेपी गवर्नरों में से ही किसी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है. पिछली बार भी जब जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया था. तब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे.
Vice President Election: उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए गहमागहमी तेज है. जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख करीब आ रही है. सरकार की तरफ से अभी तक उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया है. लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हाल के दिनों में कई दौर की बैठकें की हैं. एनडीए की बैठक में यह जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा गया है. इसी बीच लंबे समय से अटके राज्यपालों और उपराज्यपालों के फेरबदल की चर्चा भी फिर से शुरू हो गई है.
असल में उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए अपना उम्मीदवार मंगलवार को घोषित कर सकता है. हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. सूत्रों के मुताबिक यह बदलाव पहले मॉनसून सत्र और चुनाव की वजह से टल गया था. बीते दिनों कई राज्यपाल और उपराज्यपाल बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं. जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं.
हुआ यह कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई और अगस्त में करीब एक दर्जन मुलाकातें हुई हैं. जिनमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल रहे.
इन मुलाकातों के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी गवर्नरों में से ही किसी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है. पिछली बार भी जब जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया था. तब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे. यह संभावना इस बार भी जताई जा रही है.
उधर विपक्षी गठबंधन भी अपने संयुक्त उम्मीदवार की तलाश में जुटा है. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा कर रहे हैं और आम सहमति बनाने के लिए अन्य विपक्षी दलों से संपर्क साध रहे हैं.
