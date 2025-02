'ये काम चीफ जस्टिस कैसे कर सकता है?' चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन से पहले क्यों बरसे उपराष्ट्रपति

Vice President Jagdeep Dhankhar: जल्द ही देश को नया चुनाव आयुक्त मिलने वाला है, इसके लिए 17 फरवरी को बैठक भी होनी है लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपित जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दे दिया है. किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में देश के चीफ जस्टिस को हिस्सा नहीं लेना चाहिए. धनखड़ ने शुक्रवार को सवाल उठाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशक या किसी अन्य कार्यकारी नियुक्ति के सलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं.

भोपाल में नेशनल जुडिशियल एकेडमी में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,'न्यायिक सक्रियता और अति-सक्रियता (ओवररीच) के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, लेकिन इसका लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है. यह पतली रेखा लोकतंत्र और तानाशाही के बीच की दूरी को दर्शाती है.'

VIDEO | Addressing a gathering at National Judicial Academy in Madhya Pradesh's Bhopal, Vice-President Jagdeep Dhankhar (@VPIndia) said: "To stir your minds, how can in a country like ours or in any democracy, by statutory prescription, Chief Justice of India participates in the… pic.twitter.com/2BUvcBfp5O

