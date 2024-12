Jagdeep Dhankhar: 1952 के बाद पहली बार उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव.. खड़गे ने धनखड़ को कहा सरकार का प्रवक्ता

No Confidence Motion Against VP: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने उपराष्ट्रपति को "सरकार का सबसे बड़ा प्रवक्ता" बताते हुए कहा, "राज्यसभा में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण खुद सभापति हैं." धनखड़ के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया (I.N.D.I.A) ब्लॉक ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

1952 के बाद पहली बार उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव

खड़गे ने कहा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर अब तक इस पद पर बैठे सभी व्यक्तियों ने निष्पक्षता बनाए रखी. "1952 से आज तक किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव नहीं आया क्योंकि वो राजनीति से परे और नियमों के अनुसार सदन चलाते थे. लेकिन आज राज्यसभा में नियमों की जगह राजनीति ने ले ली है," उन्होंने कहा.

सभापति पर पक्षपात और अनुशासन थोपने के आरोप

खड़गे ने धनखड़ पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "सभापति विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बजाय खुद मंत्रियों से पहले बोलने लगते हैं. वो सदन को निष्पक्ष रूप से चलाने के बजाय एक हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं."

'सरकार की अगली प्रमोशन के लिए काम कर रहे'

खड़गे ने आरोप लगाया कि धनखड़ संविधान और परंपराओं की बजाय भाजपा के प्रति निष्ठा निभा रहे हैं. "सभापति अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं," खड़गे ने कहा.

देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि धनखड़ के व्यवहार ने देश की संसदीय गरिमा को नुकसान पहुंचाया है. "हमारे पास उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा. यह कदम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए उठाया गया है, न कि किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण," खड़गे ने स्पष्ट किया.

"I am deeply saddened that the Chairman has left us with no choice but to proceed with this notice. Over the past three years, instead of allowing members to raise critical issues, he has resorted to reprimanding senior Opposition leaders. He consistently attempts to insult… pic.twitter.com/xh5vPHyd4H

— Congress (@INCIndia) December 11, 2024