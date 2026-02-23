सेशेल्स-भारत सहयोग को मिलेगी नई रफ्तार, उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्लै ने NBCC मुख्यालय में की हाई-लेवल मीटिंग

Advertisement
NBCC News: एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने अपने संबोधन में उच्च गुणवत्ता वाले समाधान प्रस्तुत करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की. उन्होंने कई क्षेत्रों में सेशेल्स गणराज्य के साथ सहयोग को और अधिक मजबूत करने में विश्वास व्यक्त किया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 23, 2026, 06:03 PM IST
India Seychelles ties: सेशेल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्लै ने एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए नई दिल्ली में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के कार्यालय का दौरा किया. इस दौरान सेशेल्स से आए डेलिगेशन ने एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक केपी महादेवास्वामी समेत कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारिगणों के साथ सेशेल्स की परियोजनाओं के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया. बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडल को सेशेल्स के लगभग 139 हेक्टेयर क्षेत्रफल एरिया के लिए तैयार की गई विकास परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया गया. प्रस्तावित डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में किफायती सामाजिक आवास, मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार, प्रीमियम विला, खेल मैदान एवं अन्य संरचनाएं शामिल होंगी.

ये दौरा एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, द्वारा इस वर्ष जनवरी में हुई सेशेल्स की यात्रा के दौरान सेशेल्स सरकार के साथ हुए विचार-विमर्श पर आधारित है. दिल्ली में आए प्रतिनिधिमंडल को एनबीसीसी द्वारा हुलहुमाले, मालदीव्स में करीब 2000 सामाजिक आवास परियोजना के सफल निष्पादन का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाकर एनबीसीसी की क्षमताओं से अवगत कराया गया. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि परियोजना को पूरा करने में भारत से प्राप्त कुशल कार्यबल और निर्माण सामग्री ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उपराष्ट्रपति और प्रतिनिधिमंडल ने एनबीसीसी की क्षमताओं पर अपना विश्वास जताते हुए बैठक के दौरान हुए प्रेजेंटेशन की सराहना की. 

इस अवसर पर अपने संबोधन में एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने उच्च गुणवत्ता वाले संधारणीय अवसंरचना समाधान प्रदान करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की. उन्होंने कई क्षेत्रों में सेशेल्स गणराज्य के साथ सहयोग को और अधिक मजबूत करने में विश्वास व्यक्त किया. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में एनबीसीसी सेशेल्स में भारतीय चान्सरी भवन के निर्माण के साथ-साथ एक सांस्कृतिक केंद्र और आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य निष्पादित कर रहा है, जो द्वीप राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय संबंधों और विकास साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है. 

उपराष्ट्रपति पिल्लै का यह दौरा भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी को दर्शाने के साथ-साथ अवसंरचना विकास को संवर्धित करने के साझा दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है.

