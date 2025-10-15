Advertisement
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात

India-Mongolia Relations: पीएम मोदी ने मंगलवार को मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया. यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि 6 साल बाद कोई मंगोलियाई राष्ट्रपति भारत आए हैं. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 15, 2025, 05:25 AM IST
Mongolian President Khurelsukh Ukhnaa: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को नई दिल्ली में मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्ट में लिखा, 'नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से उनकी भारत की राजकीय यात्रा के दौरान मिलकर प्रसन्नता हुई. बैठक के दौरान हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की.'

राजनयिक संबंधों के 70 साल

इससे पहले, दिन में मंगोलियाई राष्ट्रपति ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की. इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, विकास सहयोग, क्षमता निर्माण और आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर सहमति व्यक्त की. दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया.

 भारत-मंगोलिया के बीच नई साझेदारी!

विदेश मंत्रालय (MEA) ने लिखा, 'भारत-मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना के साथ भारत-मंगोलिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की. दोनों नेताओं ने रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, विकास सहयोग, क्षमता निर्माण और आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर सहमति व्यक्त की. दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया गया.'

'एक पेड़ मां के नाम' पहल 

दोनों नेताओं ने वार्ता से पहले 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना की मां के सम्मान में हैदराबाद हाउस में संयुक्त रूप से एक पौधा लगाया. यह पहल प्रधानमंत्री की 'एक पेड़ मां के नाम' पहल और मंगोलियाई राष्ट्रपति के एक अरब वृक्ष अभियान भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की रक्षा हेतु एक साझा प्रतिबद्धता को एक साथ लाती है.

मंगोलियाई राष्ट्रपति ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की. इससे पहले, सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने खुरेलसुख उखना से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर उनकी गर्मजोशी भरी भावनाओं की सराहना की.खुरेलसुख उखना सोमवार को भारत की चार दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे. केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है. (IANS)

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

India-Mongolia Relations

