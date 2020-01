हाथ में दरांती लेकर खेत में पहुंच गए इस राज्य के CM, लोगों ने कहा- हमें अपने किसानों पर गर्व है

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने रविवार को ट्विटर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें मुख्यमंत्री अपने हाथ में दरांती पकड़े हुए हैं और खेत में काम कर रहे हैं. नायडू ने अपनी जड़ों को नहीं भूलने के लिए पलनीस्वामी की तारीफ की है. उपराष्ट्रपति ने कृषि को लाभदायक बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा, "सभी को कृषि को लाभदायक और टिकाऊं बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. यह समय की जरूरत है."

उपराष्ट्रपति ने रविवार को ट्वीट किया, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के. पलनीस्वामी को खेत में किसान के रूप में काम करते देख बहुत खुशी हुई, जो अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं. यह प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन यह लोगों को प्रेरित करता है. सभी को कृषि को लाभदायक और टिकाऊं बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. यह समय की जरूरत है." उपराष्ट्रपति के ट्विटर पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पलनीस्वामी ने उन्हें कृषि के विकास और निचले तबके के लोगों के उत्थान पर अधिक ध्यान देने का आश्वासन दिया.

Pleased to see Chief Minister of Tamil Nadu, Shri Edappadi K. Palaniswami working in fields as a farmer, who will never forget his roots. It may be symbolic but it inspires people. Everyone should focus on making agriculture profitable and sustainable. This is the need of hour. pic.twitter.com/cmcnKWaIHU

— Vice President of India (@VPSecretariat) January 19, 2020