Vice Presidential election 2022: जगदीप धनखड़ होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति, विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया

Vice Presidential election 2022 result: उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत हुई है. उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को भारी मतों से हराया है. जगदीप धनखड़ को 725 में से 528 वोट मिल, वहीं मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट ही मिले. नतीजा आने के बाद जगदीप धनखड़ के गांव में जश्न का माहौल है. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज शनिवार की सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे संपन्न हुआ. चुनाव में कुल 725 सांसदों ने वोट डाला, वहीं 50 से अधिक उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला.

उपराष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी

BJP chief JP Nadda arrives at the residence of NDA candidate Jagdeep Dhankhar in Delhi, after the latter was elected as the Vice President of India pic.twitter.com/m7ujRjX64n — ANI (@ANI) August 6, 2022

उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद देश के दिग्गज नेताओं ने जगदीप धनखड़ को बधाई दी है. नतीजे घोषित होने के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी. पीएम मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तमाम भाजपा नेता भी देश के नए उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे.

Delhi | NDA candidate Jagdeep Dhankar won by 346 votes as he bagged 528 of the total 725 votes that were cast. While 15 were termed invalid, Opposition candidate Margret Alva received 182 votes in the election: LS Gen-Secy Utpal K Singh pic.twitter.com/ZNHcbmftAU — ANI (@ANI) August 6, 2022

मार्गरेट अल्वा ने किया ट्वीट

विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने एनडीए के जगदीप धनखड़ को चुनाव जीतने पर बधाई दी. उन्होंने अपमे ट्वीट में कुछ विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए लिखा कि दुर्भाग्य से, कुछ विपक्षी दलों ने एकजुट विपक्ष के विचार को पटरी से उतारने की कोशिश में प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का समर्थन करना चुना. अपनी खुद की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया.

Oppn's Vice-Presidential candidate Margaret Alva congratulates NDA's Jagdeep Dhankhar on winning the polls; tweets "Unfortunately, some oppn parties chose to directly/indirectly support BJP, in an attempt to derail the idea of a united oppn... damaging their own credibility." pic.twitter.com/syY5rBYq30 — ANI (@ANI) August 6, 2022

50 से अधिक सांसदों ने नहीं डाला वोट

बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत करीब 93 प्रतिशत सांसदों ने मतदान किया, जबकि 50 से अधिक सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया.

725 सांसदों ने डाला वोट

अधिकारियों ने बताया कि शाम पांच बजे जब मतदान संपन्न हुआ, तब तक कुल 780 सांसदों में से 725 ने मतदान किया था. मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना आरंभ हो गई. मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ था. संसद के दोनों सदनों को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 788 होती है, जिनमें से उच्च सदन की आठ सीट फिलहाल रिक्त है. ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में 780 सांसद वोट डालने के लिए पात्र थे.

टीएमसी मतदान से रही दूर

तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह मतदान से दूर रहेगी. उसके दोनों सदनों को मिलाकर कुल 39 सांसद हैं. उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रत्याशी एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ (71) का मुकाबला विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा (80) से था.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर