Vice Presidential Election 2025: उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला लकी, झट से मंजूर हो गया पर्चा
Advertisement
trendingNow12876700
Hindi Newsदेश

Vice Presidential Election 2025: उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला लकी, झट से मंजूर हो गया पर्चा

Kaun Banega Uprashtrapati: पहला नामांकन 7 अगस्त को डॉ. के. पद्मराजन ने दाखिल किया. इनके साथ निर्वाचन नामावली की सर्टिफाइड कॉपी नहीं थी और जो प्रति दी गई, वह अधिसूचना जारी होने से पहले की थी. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vice Presidential Election 2025: उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला लकी, झट से मंजूर हो गया पर्चा

Vice Presidential Election 2025: जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चा तेज हो गई है कि कौन इस अहम कुर्सी पर बैठेगा. लिहाजा चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. उपराष्ट्रपति पद के लिए कई उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया, जिसमें कई खारिज हो गए हैं. चुनाव आयोग की ओर से जारी डेटा के मुताबिक, 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से अधिकांश जरूरी दस्तावेजों की कमी के कारण अस्वीकार कर दिए गए.

किन लोगों का खारिज हो गया पर्चा

पहला नामांकन 7 अगस्त को डॉ. के. पद्मराजन (3/3.23ए पद्मा निवास, रामनगर, सलेम, तमिलनाडु) ने दाखिल किया. इनके साथ निर्वाचन नामावली की प्रमाणित प्रति नहीं थी और जो प्रति दी गई, वह अधिसूचना जारी होने से पहले की थी. 15,000 रुपए की डिपॉजिट राशि जमा की गई थी, लेकिन दस्तावेज की कमी के कारण पर्चा धारा 5बी(4) के तहत खारिज हो गया.

चुनाव आयोग को क्या लगी कमी?

दूसरा नामांकन जीवन कुमार मित्तल (एसएफ, 34बी, डी ब्लॉक, मोती नगर, दिल्ली) ने दाखिल किया. इनके साथ भी निर्वाचन नामावली की सर्टिफाइड कॉपी पुरानी तारीख की थी. हालांकि, इन्होंने डिपॉजिट राशि जमा की थी. इनकी भी नामांकन चुनाव आयोग ने खारिज कर दी है. तीसरा नामांकन नैडुगारी राजशेखर (श्रीमुखलिंगम गांव, आंध्र प्रदेश) का था. इनके दस्तावेजों में निर्वाचन नामावली की सर्टिफाइड कॉपी ही नहीं थी और डिपॉजिट मनी भी जमा नहीं हुई थी. यह नामांकन भी खारिज कर दिया गया.

नहीं जमा की थी डिपॉजिट मनी

11 अगस्त को चौथा और पांचवां नामांकन क्रमशः नैडुगारी राजशेखर और जीवन कुमार मित्तल ने फिर से दाखिल किए. राजशेखर के नामांकन में न तो निर्वाचन नामावली की सर्टिफाइड कॉपी थी और न ही डिपॉजिट राशि जमा थी, जिससे उनका पर्चा फिर खारिज हो गया. जीवन कुमार मित्तल का इस बार का नामांकन सही दस्तावेजों और डिपॉजिट मनी के साथ जमा हुआ. उनका नामांकन इस बार स्वीकार हो गया है.

छठा नामांकन डॉ. मंदाती तिरुपति रेड्डी (बी-118, एलजीएफ, राइट साइड, अमृतपुरी बी, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली) का था. इनके दस्तावेजों में निर्वाचन नामावली की कॉपी पुरानी तारीख की थी. हालांकि, डिपोजिट राशि जमा थी. यह पर्चा भी धारा 5बी(4) के तहत खारिज हुआ.

जीवन कुमार का स्वीकार हुआ नामांकन

सातवां नामांकन जलालुद्दीन (92, मंगालिया मोहल्लाग्राम, भागू का गांव, तहसील व जिला जैसलमेर, राजस्थान) का था. इनके पास भी निर्वाचन नामावली की कॉपी पुरानी तारीख की थी, लेकिन डिपॉजिट राशि जमा थी. यह नामांकन भी अस्वीकार हो गया.

अब तक केवल जीवन कुमार मित्तल का 11 अगस्त को दाखिल किया गया नामांकन ही वैध दस्तावेजों के साथ स्वीकार हुआ है, जबकि बाकी सभी उम्मीदवार दस्तावेजों की कमी या पुराने प्रमाण पत्रों के कारण बाहर हो गए हैं. चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ अब नजर इस बात पर है कि अंतिम उम्मीदवारों की सूची में कौन-कौन शामिल होगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
रचित कुमार

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Vice Presidential Election 2025

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
राहुल-प्रियंका-अखिलेश..सड़क पर 'क्लेश'! 'दिल्ली प्रोटेस्ट' का 'मैन ऑफ द मैच' कौन?
DNA
राहुल-प्रियंका-अखिलेश..सड़क पर 'क्लेश'! 'दिल्ली प्रोटेस्ट' का 'मैन ऑफ द मैच' कौन?
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
DNA
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
Buddhism
जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
पाकिस्तान का हुक्का-पानी रोकने के बाद अब बांग्लादेश पर चला भारत का चाबुक
bangladesh
पाकिस्तान का हुक्का-पानी रोकने के बाद अब बांग्लादेश पर चला भारत का चाबुक
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
Akhilesh Yadav
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
Bhagwant Mann
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
Independence Day
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
KN Rajanna
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
Supreme Court
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
;