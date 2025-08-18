INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, NDA मारेगा बाजी! क्या कहते हैं आंकड़े?

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब इस पद के लिए दोबारा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. सोमवार (18 अगस्त) को इंडी गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने साझा उम्मीदवार को लेकर चर्चा शुरू कर सकता है. वहीं इसके पहले NDA गुट ने देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है.

सूत्रों ने बताया कि आज विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक करेंगे. खड़गे के दफ्तर में ये बैठक सुबह 10 बजे के बाद होनी है. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में इंडी ब्लॉक के नेता उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में अपने संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा कर सकते हैं. विपक्ष ये बैठक एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित करने के एक दिन बाद ये बैठक कर रहा है.

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कहते हैं आंकड़े?

NDA ने अपने उम्मीदवार का ऐलान सीपी राधाकृष्णन के नाम पर कर दिया है. एनडीए की बेहतर ताकत को देखते हुए राधाकृष्णन का चुनाव लगभग निश्चित है. एनडीए के पास 427 सांसद हैं (लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134) जबकि विपक्ष के पास 354 सांसद हैं (लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 105) जो 392 के जादुई आंकड़ें से कहीं ज्यादा हैं. विपक्ष ने सैद्धांतिक रूप से सत्तारूढ़ खेमे के साथ वैचारिक विरोध को जताने के लिए एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है.

NDA ने सीपी राधाकृष्णन को बनाया उम्मीदवार

सीपी राधाकृष्णन (68) भारत के अगले उपराष्ट्रपति बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. बीजेपी संसदीय बोर्ड ने रविवार को कोयंबटूर से दो बार के पूर्व लोकसभा सांसद के नाम को संवैधानिक पद के लिए मंजूरी दी है. वो राज्यसभा के अध्यक्ष के पद के साथ जुड़ा हुआ है. वहीं विपक्ष के एनडी गठबंधन आज एक वैचारिक बैठक करने के बाद अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगा.

बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को ही क्यों चुना?

सूत्रों के मुताबिक एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का चयन इस वजह से किया है क्यों कि वो तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में प्रभावशाली ओबीसी गाउंडर (कोंगु वेल्लालर) समुदाय से हैं और वहां पर इनकी अच्छी खासी आबादी है. इसके अलावा उनका आरएसएस की पृष्ठभूमि से होना और एक लंबा सियासी करियर. इसके पहले वो जनसंघ के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके थे अब बीजेपी के जमीनी नेताओं में इनकी गिनती होती है. इसके अलावा अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी होने हैं ऐसे में बीजेपी इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाया है.

