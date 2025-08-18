INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, NDA मारेगा बाजी! क्या कहते हैं आंकड़े?
Advertisement
trendingNow12885736
Hindi Newsदेश

INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, NDA मारेगा बाजी! क्या कहते हैं आंकड़े?

इंडी गठबंधन के नेता राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक करेंगे. खड़गे के दफ्तर में होनी वाली बैठक को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में इंडी ब्लॉक के नेता उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में अपने संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा कर सकते हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India-Alliance-Meeting
India-Alliance-Meeting

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब इस पद के लिए दोबारा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. सोमवार (18 अगस्त) को इंडी गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने साझा उम्मीदवार को लेकर चर्चा शुरू कर सकता है. वहीं इसके पहले NDA गुट ने देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. 

सूत्रों ने बताया कि आज विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक करेंगे. खड़गे के दफ्तर में ये बैठक सुबह 10 बजे के बाद होनी है. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में इंडी ब्लॉक के नेता उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में अपने संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा कर सकते हैं. विपक्ष ये बैठक एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित करने के एक दिन बाद ये बैठक कर रहा है. 

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कहते हैं आंकड़े?
NDA ने अपने उम्मीदवार का ऐलान सीपी राधाकृष्णन के नाम पर कर दिया है. एनडीए की बेहतर ताकत को देखते हुए राधाकृष्णन का चुनाव लगभग निश्चित है. एनडीए के पास 427 सांसद हैं (लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134) जबकि विपक्ष के पास 354 सांसद हैं (लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 105) जो 392 के जादुई आंकड़ें से कहीं ज्यादा हैं. विपक्ष ने सैद्धांतिक रूप से सत्तारूढ़ खेमे के साथ वैचारिक विरोध को जताने के लिए एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है. 

यह भी पढ़ेःउपराष्ट्रपति चुनाव में BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्षी खेमे में पड़ जाएगी फूट? इस पार्टी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल

NDA ने सीपी राधाकृष्णन को बनाया उम्मीदवार
सीपी राधाकृष्णन (68) भारत के अगले उपराष्ट्रपति बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. बीजेपी संसदीय बोर्ड ने रविवार को कोयंबटूर से दो बार के पूर्व लोकसभा सांसद के नाम को संवैधानिक पद के लिए मंजूरी दी है. वो राज्यसभा के अध्यक्ष के पद के साथ जुड़ा हुआ है. वहीं विपक्ष के एनडी गठबंधन आज एक वैचारिक बैठक करने के बाद अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगा. 

बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को ही क्यों चुना?
सूत्रों के मुताबिक एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का चयन इस वजह से किया है क्यों कि वो तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में प्रभावशाली ओबीसी गाउंडर (कोंगु वेल्लालर) समुदाय से हैं और वहां पर इनकी अच्छी खासी आबादी है. इसके अलावा उनका आरएसएस की पृष्ठभूमि से होना और एक लंबा सियासी करियर. इसके पहले वो जनसंघ के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके थे अब बीजेपी के जमीनी नेताओं में इनकी गिनती होती है. इसके अलावा अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी होने हैं ऐसे में बीजेपी इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाया है. 

यह भी पढ़ेः राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा; बताया क्यों रखा बेटे का ये खास नाम!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

UPANDAVice Presidential Election

Trending news

INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
;