VIDEO: इस लड़की का गाना सुनकर बोले Anand Mahindra-'मैं पंजाबी हूं, इसलिए...'

नई दिल्लीः देश के जाने माने उद्योगपति और ‘महिंद्रा एंड महिंद्रा’ के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. बिजनेस से ज्यादा वह आए दिन सोसश मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए सुर्खियां बटोरते हैं. ज्यादातर पोस्ट्स में वो लोगों की हौसला अफजाई करते नजर आते हैं. अपने ताजा पोस्ट में उन्होंने एक पंजाबी गाने की तारीफ की है. चूंकि आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) खुद भी पंजाबी हैं लिहाजा उनका पंजाबी म्यूजिक पसंद करना तो लाजिमी है ही.

म्यूजिक को बताया रीन्युएबल एनर्जी जैसा

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर अपनी पोस्ट में लिखा, ‘मैं पंजाबी हूं. इसलिए मैं पूर्वाग्रह रखता हूं. लेकिन यह म्यूजिक एक तरह से रीन्युएबल एनर्जी जैसा है. दिन में यदि आप एक ब्रेक ले सकते हैं तो लें और अपनी बैटरियों को रिचार्ज करें. इस यंग लेडी की आवाज में कई गीगावॉट की पावर है.’ यह गाना मानवगीत गिल और सिमरन कौर ढाडली ने तैयार किया है. आनंद महिंद्रा के ट्वीट के बाद कई यूजर्स ने ट्वीट कर उद्योगपित को इस गाने का ओरिजिनल लिंक दिया है. इस गाने का म्यूजिक सन्नी रोमाना ने दिया है.

I’m Punjabi, so I’m biased. But the music is like a form of ‘renewable energy.’ Take a break during the day if you can & let it recharge your batteries. This young lady’s voice has Gigawatts of power.. https://t.co/XjumOaV7eN

— anand mahindra (@anandmahindra) November 24, 2020