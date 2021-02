VIDEO: पानी समझकर सैनिटाइजर पी गए BMC के अधिकारी, जब गलती का अहसास हुआ; फिर...

मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के ज्वाइंट म्युनिसिपल कमिश्नर रमेश पवार (Ramesh Pawar) ने बुधवार (3 फरवरी) को गलती से पानी की जगह सैनिटाइजर (Sanitizer) पी लिया. दरअसल, बुधवार को रमेश पवार नगर निकाय का शिक्षा बजट पेश कर रहे थे तभी उन्हें प्यास लगी और उन्होंने सामने रखे सैनिटाइजर के बॉटल को पानी समझकर पी लिया.

हालांकि, उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सैनिटाइजर बाहर उगल दिया. यह घटना महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक गांव में पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान 12 बच्चों द्वारा सैनिटाइजर पीने की घटना के तीन दिन बाद सामने आई है.

#WATCH : BMC Joint Municipal Commissioner Ramesh Pawar accidentally drinks from a bottle of hand sanitiser, instead of a bottle of water, during the presentation of Budget in Mumbai. pic.twitter.com/MuUfpu8wGT

घटना के बाद रमेश पवार ने कहा, 'मैंने सोचा कि अपना भाषण शुरू करने से पहले मुझे पानी पीना चाहिए इसलिए मैंने बोतल उठाई और पीने लगा. मेरे सामने रखीं पानी और सैनिटाइटर की बोतलें एक जैसी थीं. इसलिए ऐसा हुआ. जैसे ही मैंने इसे पिया, मुझे गलती का अहसास हुआ और मैंने इसे उगल दिया.

I thought that I should drink water before starting my speech so I lifted the bottle & drank. Bottles of water & sanitiser kept there, were similar. So it happened. As soon as I drank it, I realised the mistake & didn't gulp it all the way down: Ramesh Pawar, BMC Jt Commissioner pic.twitter.com/xCKBaTey9v

— ANI (@ANI) February 3, 2021