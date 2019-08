जम्मूः 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह है. केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के पास कराए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अपने पहले स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगहों से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है.

जम्मू में बीजेपी नेता रवींद्र रैना ने जमकर डांस किया. रवींद्र रैना ने हाथ में तिरंगा लिया है और ढोल की थाप पर जमकर डांस करते दिख रहे हैं.

गुरुवार को लेह में भी स्‍वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया. इस समारोह में लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्‍याल ने लोगों के साथ झूमकर डांस किया. समारोह के वीडियो में दिख रहा है कि लद्दाख के लोग सरकार के इस निर्णय से बेहद खुश हैं. यह वीडियो लेह के एयरपोर्ट के बाहर का है.

लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्‍याल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्‍वीरें भी शेयर की हैं. उन्‍होंने गुरुवार को स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मुद्दा उठाने वाले एचएच कुशक बाकुला रिनपोचे को भी श्रद्धांजलि दी. उन्‍होंने शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी. उन्‍होंने गुरुवार को उन चार व्‍यक्तियों को भी श्रद्धांजलि दी, जिनकी जान लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिलाने के आंदोलन में चली गई थी.

सांसद नामग्‍याल का कहना है कि भारत के इतिहास में पहला स्वतंत्रता दिवस है, जो 7 दशक के संघर्ष के बाद अचीव किया. इसे पूरे जश्न के साथ मना रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी को लद्दाखवासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा, पीएम के दिल में लद्दाख के लिए अलग जगह है. सांसद ने कहा कि पूरे देश के नागरिक जान चुके हैं, नेहरू जी किस तरह लद्दाख को देखते थे, आज के पीएम लद्दाख को किस तरह देखते हैं. ये दो पीएम के विचार का अंतर है, वो स्पष्ट है. सरकार की नीति नीयत स्पष्ट है, जो भी कदम लिया है उसमें एक भी जान नहीं गई है.

बता दें कि जम्‍मू-कश्‍मीर से मोदी सरकार द्वारा अनुच्‍छेद 370 हटाने के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया. इस पर लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्‍याल ने लोकसभा में दिलचस्‍प भाषण देकर पूरे देश का दिल जीता था. 12 अगस्‍त को उन्‍होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था. वीडियो में वह हाथ में तिरंगा लेकर लोगों के साथ खुशी में डांस करते दिख रहे थे.

लद्दाख सांसद जामयांग सेरिंग नामग्‍याल की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में दिख रहा था कि वह अनुच्‍छेद 370 हटने के बाद लेह पहुंचे हुए थे. इस दौरान लेह-लद्दाख के लोग उनका स्‍वागत कर रहे थे. वीडियो में दिख रहा था कि लद्दाख को जम्‍मू-कश्‍मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर वह भी लोगों के साथ खुशी से फूले नहीं समा रहे. उनके हाथ में तिरंगा था और वह लोगों के साथ संगीत की धुन पर डांस कर रहे थे.

