Lionel Messi News: एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा

Kolkata Lionel Messi Event Hungama Update: कोलकाता के खेल इतिहास में शनिवार को जो हुआ, उसने शहर की साख पर बट्टा लगा दिया. स्टॉर फुटबॉलर लियोनेल मेसी को करीब से देखने के लिए शहर के फुटबॉल प्रेमियों ने महीनों पहले टिकट बुक कराए थे. कई दिनों के इंतजार के बाद मेसी आए भी, लेकि 10 मिनट में वहां से रुखसत भी हो गए. इससे फुटबॉल प्रेमी बेकाबू हो गए. इस दौरान स्टेडियम में कई अजब-गजब नजारे भी दिखाई दिए. वर्दी पहने कोलकाता पुलिस के एक सीनियर अफसर ने स्टेडियम में मेसी के नजदीक आने की कोशिश की लेकिन फुटबॉल स्टार की सुरक्षा में लगे कमांडो ने उन्हें फटकार कर वहां से हटा दिया. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वायरल हो रहा है.

10 सेकंड के वीडियो ने मचाया धमाल

यह वायरल वीडियो 10 सेकंड का है, जिसे सूरज भटकर नाम के इंटरनेट यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि लियोनेल मेसी पैंट कोट पहने कमांडोज की सुरक्षा में साल्ट लेक स्टेडियम में चल रहे हैं. उनके आसपास नेता और दूसरे अधिकारी भी चल रहे हैं. मेसी की झलक पाने के लिए स्टेडियम में मौजूद हजारों लोग चिल्ला रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कमांडोज ने पुलिस अधिकारी को धकेल दिया

तभी खाकी वर्दी पहने एक सीनियर पुलिस अफसर पीछे से आकर मेसी के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है. यह देखकर मेसी के चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे कमांडोज में से एक जवान अधिकारी को सख्ती से रोक देता है और पीछे हटने को मजबूर कर देता है. दूसरा कमांडो भी अधिकारी से मेसी के पास न आने के लिए कहता है.

The superiority complex/ego of these Indian police, from top level cop to bottom level is un-matchable. #MessiInIndia #LeonelMessi #Messi pic.twitter.com/2Hb2ZjNAkY — wdym (@surajjjbhatkar) December 13, 2025

पब्लिक को मिलेगा पूरा पैसा, मेसी का प्रोग्राम करवाने वाला ऑर्गनाइजर हिरासत में, ममता सरकार का बड़ा ऐलान

वीडियो को मिल चुके हैं 5 लाख व्यूज

दोनों कमांडोज की यह सख्ती देखकर पुलिस अधिकारी चुपचाप देखता रह जाता है और वहीं रुक जाता है. इसी दौरान मेसी अपने कमांडोज के साथ आगे निकल जाते हैं. इस वीडियो को 5 लाख 19 हजार व्यूज और 5 हजार लाइक मिल चुके हैं. लोग इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. साथ ही बदइंतजामी के लिए सरकार और आयोजकों पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. '