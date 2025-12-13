Advertisement
Lionel Messi News: एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा

Kolkata Messi fans ruckus latest news: कोलकाता में फुटबॉल स्टार मेसी की झलक न देख पाने से नाराज उनके फैंस ने खूब हंगामा किया. मेसी के प्रति यह क्रेज आम लोगों में ही नहीं बल्कि पुलिस अफसरों में भी देखने को मिला.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 13, 2025, 04:20 PM IST
Kolkata Lionel Messi Event Hungama Update: कोलकाता के खेल इतिहास में शनिवार को जो हुआ, उसने शहर की साख पर बट्टा लगा दिया. स्टॉर फुटबॉलर लियोनेल मेसी को करीब से देखने के लिए शहर के फुटबॉल प्रेमियों ने महीनों पहले टिकट बुक कराए थे. कई दिनों के इंतजार के बाद मेसी आए भी, लेकि 10 मिनट में वहां से रुखसत भी हो गए. इससे फुटबॉल प्रेमी बेकाबू हो गए. इस दौरान स्टेडियम में कई अजब-गजब नजारे भी दिखाई दिए. वर्दी पहने कोलकाता पुलिस के एक सीनियर अफसर ने स्टेडियम में मेसी के नजदीक आने की कोशिश की लेकिन फुटबॉल स्टार की सुरक्षा में लगे कमांडो ने उन्हें फटकार कर वहां से हटा दिया. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वायरल हो रहा है. 

10 सेकंड के वीडियो ने मचाया धमाल

यह वायरल वीडियो 10 सेकंड का है, जिसे सूरज भटकर नाम के इंटरनेट यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि लियोनेल मेसी पैंट कोट पहने कमांडोज की सुरक्षा में साल्ट लेक स्टेडियम में चल रहे हैं. उनके आसपास नेता और दूसरे अधिकारी भी चल रहे हैं. मेसी की झलक पाने के लिए स्टेडियम में मौजूद हजारों लोग चिल्ला रहे हैं. 

कमांडोज ने पुलिस अधिकारी को धकेल दिया

तभी खाकी वर्दी पहने एक सीनियर पुलिस अफसर पीछे से आकर मेसी के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है. यह देखकर मेसी के चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे कमांडोज में से एक जवान अधिकारी को सख्ती से रोक देता है और पीछे हटने को मजबूर कर देता है. दूसरा कमांडो भी अधिकारी से मेसी के पास न आने के लिए कहता है.

पब्लिक को मिलेगा पूरा पैसा, मेसी का प्रोग्राम करवाने वाला ऑर्गनाइजर हिरासत में, ममता सरकार का बड़ा ऐलान

वीडियो को मिल चुके हैं 5 लाख व्यूज

दोनों कमांडोज की यह सख्ती देखकर पुलिस अधिकारी चुपचाप देखता रह जाता है और वहीं रुक जाता है. इसी दौरान मेसी अपने कमांडोज के साथ आगे निकल जाते हैं. इस वीडियो को 5 लाख 19 हजार व्यूज और 5 हजार लाइक मिल चुके हैं. लोग इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. साथ ही बदइंतजामी के लिए सरकार और आयोजकों पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. '

