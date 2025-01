बीमारी का बोझ और सरकार असंवेदनशील... अचानक देर रात AIIMS पहुंचे राहुल गांधी; क्या बोल पड़े?

Rahul Gandhi AIIMS Visit: दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानि कि एम्स देश भर में चर्चित है. यहां इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों और उनके परिवारों के लिए यह अस्पताल एक आखिरी उम्मीद है. लेकिन एम्स के बाहर का नजारा हर मौसम में दर्दनाक होता है. फुटपाथों, सबवे और सड़कों पर ठंड से कांपते, भूख से जूझते और इलाज की कतार में दिन-रात गुजारते ये लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की असल तस्वीर पेश करते हैं. इन्हीं समस्याओं के बीच गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एम्स का दौरा किया जहां उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं को करीब से देखा.

दरअसल, राहुल गांधी ने एम्स के बाहर फुटपाथों और सबवे पर बैठे लोगों से मुलाकात की. उन्होंने मरीजों और उनके परिवार वालों से उनकी समस्याओं और परेशानियों के बारे में बातचीत की. उन्होंने न केवल उनकी व्यथा सुनी बल्कि उनकी हालत पर गहरी चिंता भी व्यक्त की. इस दौरान उन्होंने बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत कर यह जानने की कोशिश की कि वे किन परिस्थितियों में इलाज की उम्मीद लेकर यहां तक पहुंचे हैं.

Delhi: Rahul Gandhi, LoP in the Lok Sabha visited patients waiting for treatment at AIIMS, listening to their struggles. Many, burdened with family illness, are forced to sleep on footpaths and subways in the harsh winter due to long waiting times and government apathy pic.twitter.com/WmbDnOwpvs

— IANS (@ians_india) January 17, 2025