रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जलाई विजय ज्योति, 9 बड़े शहरों से होती हुई पहुंचेगी द्रास

नई दिल्ली: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध विजय की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रविवार को दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर विजय ज्योति जलाई. उन्होंने ट्वीट किया, "आज दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर 'विजय ज्योति' मैंने भारतीय सेना को सुपुर्द किया." .

#WATCH: Union Defence Minister Rajnath Singh lights the ‘Victory Flame’ from National War Memorial in Delhi, which would traverse through 11 towns and cities to finally culminate at Drass where the flame will be merged with the eternal flame at the ‘Kargil War Memorial’. pic.twitter.com/LtsIMsB5Qa

— ANI (@ANI) July 14, 2019