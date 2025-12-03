बस एक AI क्लिप... और कांग्रेस ने फिर कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी का 'रेड कार्पेट चायवाला' वीडियो से मचा सियासी बवाल

PM Modi Chaiwala AI Clip: देश की राजनीत में एक बार फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI वीडियो नई हलचल पैदा कर दी है. AI वीडियो को लेकर राजनीतिक गलियारों में आरोपों का दौर शुर हो गया है. सोशल मीडिया X पर कांग्रेस की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाने पर कांग्रेस आ गई है. AI वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेड कार्पेट पर चाय बेचते हुए दिखाया गया, भाजपा ने इसे भ्रामक और तथ्यों से परे प्रोपगेंडा बताते हुए कड़ी आपत्ति जाहिर की है. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर AI कंटेंट के दुरुपयोग को लेकर पहले से जारी बहस के बीच यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को और तेज कर दिया है.

कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने सोशल मीडिया X पर यह वीडियो शेयर किया है जो AI-जनरेटेड वीडियो क्लिप है. इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के रेड कार्पेट पर चायवाले के रूप में दिखाया गया है.

एक AI-जेनरेटेड वीडियो पर बीजेपी ने इसे भ्रामक और तथ्यों से परे प्रोपगेंडा बताते हुए कड़ी आपत्ति जाहिर की है. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर AI कंटेंट के दुरुपयोग को लेकर पहले से जारी बहस के बीच यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को और तेज कर दिया है.

क्या है वीडियो में?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस AI वीडियो क्लिप में PM मोदी को एक हाथ में चाय की केतली और दूसरे हाथ में गिलास पकड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वह "चाय ये... चाय बोलो चाय ये" कहते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो प्रधानमंत्री के बार-बार दोहराए जाने वाले उस दावे का एक कटाक्ष था जिसमें वह गुजरात के वडनगर में अपने बचपन में चाय बेचने का ज़िक्र करते हैं. कांग्रेस सहित कई आलोचक लंबे समय से इस दावे पर सवाल उठाते रहे हैं.

BJP का तीखा पलटवार

इस वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी एक कामदार पीएम को स्वीकार नहीं कर सकती जो एक पिछड़े समुदाय से आते हैं.

पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पहले रेणुका चौधरी ने संसद का अपमान किया अब रागिनी नायक PM मोदी की 'चायवाला' पृष्ठभूमि पर हमला कर रही हैं और उनका मजाक बनाने का काम कर रही हैं. नामदार कांग्रेस एक OBC समुदाय से आने वाले कामदार PM को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है जो एक गरीब पृष्ठभूमि से उठकर आए हैं. उन्होंने पहले भी उनके चायवाले अतीत का मजाक उड़ाया था उन्हें 150 बार गालियां दीं और बिहार में उनकी मां को भी निशाना बनाया. जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी.

After Renuka Choudhary insults Parliament & Sena now

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर PM मोदी को कामदार नेता के रूप में पेश करती है तो वहीं कांग्रेस के नामदार यानी कुलीन नेताओं के विपरीत उन्हें दिखाती है. PM मोदी खुद इस शब्द का इस्तेमाल पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार से आने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आलोचना करने के लिए करते रहे हैं.

2014 में कांग्रेस ने की थी यही गलती

बता दें कि साल 2014 के जनवरी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा PM पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर किया गया "चायवाला" कटाक्ष कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ गया था, जिसके बाद बीजेपी ने उस साल के आम चुनावों में भारी जीत हासिल की थी.