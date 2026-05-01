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Hindi Newsदेशअब बेहतर भविष्य के लिए नहीं भटकेंगे युवा, 2 लाख ग्राम पंचायतों में तैनात होंगे करियर विकास अधिकारी; विद्यसी और NSDC के बीच ऐतिहासिक समझौता

अब बेहतर भविष्य के लिए नहीं भटकेंगे युवा, 2 लाख ग्राम पंचायतों में तैनात होंगे करियर विकास अधिकारी; विद्यसी और NSDC के बीच ऐतिहासिक समझौता

Career Development Officers In Indian Villages:  गांव के युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए विद्यसी एजुकेशन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के साथ मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण MOU साइन किया है, जिसके तहत 2 लाख ग्राम पंचायतों में करियर विकास अधिकारी तैनात होंगे. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 01, 2026, 11:09 PM IST
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अब बेहतर भविष्य के लिए नहीं भटकेंगे युवा, 2 लाख ग्राम पंचायतों में तैनात होंगे करियर विकास अधिकारी; विद्यसी और NSDC के बीच ऐतिहासिक समझौता

Career Development Officers: जाहिर है कि सही करियर गाइडेंस न मिलने पर कई युवा भटक जाते हैं और वे बिना ज्यादा दिमाग लगाए कुछ ऐसे कोर्स या नौकरी में हाथ आजमाते हैं, जिसमें उन्हें न तो सफलता मिलती है और न ही काम में मन लगता है. कई बार यह छोटी समस्या बड़ी मुसीबत बन जाती है और बात डिप्रेशन से लेकर आत्महत्या तक पहुंच जाती है. गांव के युवाओं में करियर गाइडेंस की कमी काफी देखी जाती है क्योंकि केवल पैसे कमाने के चक्कर में वे सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं. इस समस्या के समाधान के लिए एक नई पहल सामने आई है, जिसके बारे में जानना युवाओं के लिए बेहद जरूरी है.  

गांवों में करियर विकास अधिकारी  

पिंक सिटी जयपुर में 1 मई 2026 को बिड़ला ऑडिटोरियम में विद्यसी एजुकेशन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के साथ मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण MOU पर साइन किया है, जिसका मकसद 2 लाख ग्राम पंचायतों में NEED मिशन के तहत करियर विकास अधिकारी (Career Development Officer) तैनात करना है. यह पहल उन सैकड़ों युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण है, जो सही जानकारी न मिलने के चलते अच्छे भविष्य के लिए दर-दर भटकते रह जाते हैं. 

कौन है इस मिशन का चेहरा? 

इस पूरे अभियान के पीछे जयपुर के एक बिजनेसमैन करुण कंदोई का अटूट संकल्प है, जिन्होंने कई सालों तक इंडियन एजुकेशन और रोजगार व्यवस्था में उन कमियों को नजदीकी से देखा है, जिसके चलते गांव के होनहार युवा शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं. करुण कंदोई के मुताबिक, उनके गांव में प्रतिभा की  कमी नहीं है, बस प्रतिभा के लिए उस एक हाथ की कमी है, जो युवाओं को सही दिशा देने में मदद कर सकती है. उन्होंने कहा कि विद्यसी के जरिए वह इस कमी को पूरा कर रहे हैं. करुण कंदोई का कहना है कि वह कोई मोबाइल ऐप बनाकर खानापूर्ति करने के बदले ग्राउंड लेवल पर ऐसा मजबूत नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं, जहां एक प्रशिक्षित प्रोफेशनल अपनी पंचायत के युवाओं को गाइड कर सके.  

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कैसे करेंगे युवाओं की मदद? 

इस अभियान में करियर विकास अधिकारी अपनी पंचायत में भरोसेमंद साथी की तरह काम करेगें. वे युवाओं को उनके सही करियर के लिए गाइड करेंगे और बताएंगे कि वे किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और किन सरकारी योजनाओं के जरिए खुद का काम शुरू कर सकते हैं. खास बात ये है कि छात्रों के लिए यह पहल बिल्कुल फ्री है. वहीं करियर विकास अधिकारी उन संस्थाओं और बैंक से पैसे कमाएंगे, जिनसे वे युवाओं को जोड़ेंगे. करियर विकास अधिकारी विद्दसी के AI ऑपरेटेड प्लेटफॉर्म 'पाथलिंक्स' के जरिए देश-विदेश की यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन की रास्ता आसान करेंगे.

फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी 

इसके अलावा इन अधिकारियों के पास छोटा बिजनेस शुरू करने वाले गांव के युवाओं को मुद्रा लोन और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जैसी फाइनेंशियल हेल्प देने की जिम्मेदारी भी होगी. इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार इस मिशन को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है.   

इंटरेस्ट फ्री लोन

इस पूरे अभियान को राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से मजबूती मिल रही है. योजना के तहत चिह्नित किए गए उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है. इससे गांव के युवा आसानी से अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं. NSDC ने विद्यसी जैसे भागीदारों को इसीलिए चुना है क्योंकि वे केवल ब्रांड न लाकर ग्राउंड लेवल पर काम कपने का एक ठोस मॉडल और तकनीक सामने लाते हैं. यह अभियान पीएम के 'विकसित भारत 2047' के विजन का एक हिस्सा है, जो यह मानता है कि देश में असली विकास तभी होगा, जब देश की आखिरी पंचायत भी इस यात्रा में शामिल होगी.

आत्मनिर्भर बनेगा ग्रामीण भारत 

इस प्रोग्राम के पीछे स्टार्टअप स्टेयर्स और उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर प्रीत संधू की भी बड़ी भूमिका रही है. उन्होंने ही इस पूरे ढांचे को तैयार किया. विद्यसी का टारगेट अब बेहद बड़ा है और उनकी टीम पूरे भारत में ऐसा रिवॉल्यूशन लाने के लिए तैयार है, जिसमें हर पंचायत में एक करियर सेंटर होगा. यह भारत के गांवों से किया गया वह वादा है, जिसमें बिजनेस, अवसर और संस्थागत समर्थन सीधे उनके द्वार तक पहुंचेगा. आने वाले समय में विद्यसी के ये करियर विकास अधिकारी भारत के हर गांव के हर घर के लिए तरक्की का जरिया बनेंगे. 

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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