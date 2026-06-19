लेखक: उत्तम सिन्हा, संस्थापक एवं निदेशक, कॉस्मोजिंग फूडलैब्स प्राइवेट लिमिटेड
भारत में विकास को लेकर होने वाली बहसें अक्सर राजनीतिक विचारधाराओं, नेताओं और चुनावी विमर्शों के इर्द-गिर्द घूमती हैं, लेकिन एक उद्यमी के रूप में मेरा अनुभव बताता है कि किसी भी सरकार का वास्तविक मूल्यांकन टीवी स्टूडियो की बहसों से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले बदलावों से किया जाना चाहिए.
हाल ही में ZOHO के संस्थापक श्रीधर वेंबू द्वारा भारत में पिछले 1 दशक में हुए परिवर्तनों पर की गई टिप्पणी ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया. उनके विचारों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन एक बात निर्विवाद है कि भारत को समझने के लिए हमें राजनीतिक नारों से आगे बढ़कर उन वास्तविक परिवर्तनों को देखना होगा जो आम नागरिकों, उद्यमियों और निवेशकों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं.
मैं बिहार में एक मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया में हूं. पिछले कुछ वर्षों में राज्य के विभिन्न जिलों, औद्योगिक क्षेत्रों, सरकारी कार्यालयों और संभावित निवेश स्थलों का लगातार दौरा करने का अवसर मिला है. इसी अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि आज का भारत और विशेष रूप से आज का बिहार, एक दशक पहले के भारत और बिहार से बिल्कुल अलग है.
2014 के बाद देश में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उसका सबसे बड़ा प्रभाव नीतियों की निरंतरता, बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने का निवेश और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के रूप में दिखाई देता है. किसी भी उद्यमी या निवेशक के लिए यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निवेश का निर्णय राजनीतिक भाषणों पर नहीं बल्कि सड़क, बिजली, कानून-व्यवस्था, परिवहन और प्रशासनिक उपलब्धि पर आधारित होता है.
पिछले दस वर्षों में भारत ने जिस गति से राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क, फ्रेट कॉरिडोर, हवाई अड्डों और डिजिटल संरचना का विस्तार किया है, उसने व्यापार करने के तरीके को बदल दिया है. एक निर्माता के रूप में मैं जानता हूं कि अच्छी सड़क केवल सुविधा नहीं होती, अपितु वह परिवहन लागत कम करती है, समय बचाती है और उत्पाद को प्रतिस्पर्धी बनाती है.
जीएसटी लागू होने के बाद भारत वास्तव में एकीकृत मार्केट के रूप में उभरा है. पहले राज्यों की सीमाओं पर लगने वाला समय, कठिन टैक्स व्यवस्था और अलग-अलग नियम, व्यवसाय की लागत बढ़ाते थे. आज स्थिति कहीं अधिक सरल और व्यवस्थित है. सुधार अभी भी आवश्यक हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट रूप से सकारात्मक है.
डिजिटल इंडिया अभियान का प्रभाव भी अभूतपूर्व रहा है. यूपीआई ने भारत को विश्व की सबसे बड़ी रियल-टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली बना दिया है. करोड़ों छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में इसकी बड़ी भूमिका रही है.
आज बिहार के गांवों में भी छोटे विक्रेता QR Code के माध्यम से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं. यह परिवर्तन केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है, अपितु यह आर्थिक लोकतंत्रीकरण का उदाहरण है.
लंबे समय तक बिहार को केवल प्रवासी श्रमिकों के राज्य के रूप में देखा गया. राष्ट्रीय मीडिया में इसकी पहचान अक्सर पिछड़ेपन, बेरोजगारी और पलायन से जुड़ी रही. लेकिन आज जमीनी स्तर पर एक नया बिहार आकार ले रहा है.
सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. पहले जिन क्षेत्रों तक पहुंचने में कई घंटे लगते थे, वे अब बेहतर सड़क नेटवर्क से जुड़े हैं. बिजली की उपलब्धता में सुधार हुआ है. डिजिटल सेवाएं गांवों तक पहुंची हैं. बैंकिंग और वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ा है. सरकारी योजनाओं की पहुंच अधिक प्रभावी हुई है.
आज बिहार का युवा केवल नौकरी खोजने की बात नहीं करता, बल्कि उद्यमशीलता, स्टार्टअप, कौशल विकास और उद्योगों में अवसरों की भी चर्चा करता है. यह बदलाव किसी एक योजना या एक निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्षों से चल रहे नीतिगत प्रयासों का संयुक्त प्रभाव है.
एक निवेशक के रूप में मैंने प्रशासनिक स्तर पर भी सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है. आज विभिन्न विभागों में उद्योगों को लेकर अधिक संवेदनशीलता दिखाई देती है. निवेश आकर्षित करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देती है.
यह कहना उचित नहीं होगा कि सभी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं. बिहार को अभी भी औद्योगिक संरचना, कौशल विकास, शहरीकरण, भूमि उपलब्धता और निवेश आकर्षण के क्षेत्र में लंबी दूरी तय करनी है. न्यायिक प्रक्रियाओं की गति, रेगुलेशन और वित्तीय पहुंच जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इन चुनौतियों के कारण पिछले दशक में हुए वास्तविक सुधारों को नकार नहीं दिया जाना चाहिए.
आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. देश में रिकॉर्ड स्तर पर डिजिटल लेन-देन हो रहे हैं. विनिर्माण ढांचे में अभूतपूर्व निवेश हुआ है. वित्तीय समावेशन का विस्तार हुआ है. निर्माण और आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया है. इन सबका प्रभाव बिहार जैसे राज्यों तक पहुंच रहा है.
भारत के विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य केवल सरकारी घोषणाओं से पूरा नहीं होगा. यह तभी संभव होगा जब उद्यमी निवेश करेंगे, उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार सृजित होंगे और राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी. बिहार में निवेश करने की मेरी यात्रा ने मुझे यह विश्वास दिया है कि परिवर्तन वास्तविक है. यह पूर्ण नहीं है, लेकिन स्पष्ट है. यह तेजी नहीं तो निरंतर अवश्य है. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे जमीनी स्तर पर महसूस किया जा सकता है.
आज जब मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, तब मुझे एक ऐसा भारत दिखाई देता है जो अधिक आत्मविश्वासी है, अधिक जुड़ा हुआ है और आर्थिक अवसरों को लेकर पहले से कहीं अधिक आशावादी है. राजनीतिक बहसें चलती रहेंगी. विचारधाराएं भी टकराती रहेंगी. लेकिन देश की वास्तविक प्रगति का आकलन उन लोगों से भी किया जाना चाहिए जो निवेश कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं और रोजगार पैदा कर रहे हैं और मेरी नजर में, बिहार तथा भारत, दोनों की विकास यात्रा पिछले एक दशक में सही दिशा में आगे बढ़ी है.