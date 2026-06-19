आज जब मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, तब मुझे एक ऐसा भारत दिखाई देता है जो अधिक आत्मविश्वासी है, अधिक जुड़ा हुआ है और आर्थिक अवसरों को लेकर पहले से कहीं अधिक आशावादी है. राजनीतिक बहसें चलती रहेंगी. विचारधाराएं भी टकराती रहेंगी. लेकिन देश की वास्तविक प्रगति का आकलन उन लोगों से भी किया जाना चाहिए जो निवेश कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं और रोजगार पैदा कर रहे हैं और मेरी नजर में, बिहार तथा भारत, दोनों की विकास यात्रा पिछले एक दशक में सही दिशा में आगे बढ़ी है.