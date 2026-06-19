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Opinion: केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं, भारत को जमीनी हकीकत से देखिए

पिछले एक दशक में भारत, खासकर बिहार में बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, जीएसटी, यूपीआई और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव आए हैं. इन सुधारों ने निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए बेहतर माहौल बनाया है, हालांकि कई चुनौतियां अब भी बाकी हैं.

Written ByUttam Sinha
Published: Jun 19, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:36 PM IST
Opinion: केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं, भारत को जमीनी हकीकत से देखिए

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Uttam Sinha

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संस्थापक एवं निदेशक, कॉस्मोजिंग फूडलैब्स प्राइवेट लिमिटेड

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