ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग ने कंधमाल जिले के बलिगुड़ा स्थित आईटीडीए के सहायक कार्यपालक अभियंता यानी एईई बैकुंठनाथ बेहरा के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है. आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में की गई इस कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपये की संपत्ति, कई आलीशान मकान, कीमती प्लॉट और बैंक लॉकरों से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है. विजिलेंस की टीम ने भुवनेश्वर, जाजपुर, बारिपदा और बलिगुड़ा में स्थित बैकुंठनाथ बेहरा से जुड़े 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.