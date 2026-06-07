ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग ने कंधमाल जिले के बलिगुड़ा स्थित आईटीडीए के सहायक कार्यपालक अभियंता यानी एईई बैकुंठनाथ बेहरा के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है. आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में की गई इस कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपये की संपत्ति, कई आलीशान मकान, कीमती प्लॉट और बैंक लॉकरों से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है. विजिलेंस की टीम ने भुवनेश्वर, जाजपुर, बारिपदा और बलिगुड़ा में स्थित बैकुंठनाथ बेहरा से जुड़े 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.
इस अभियान में दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पांच डीएसपी, छह इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारी शामिल थे. तलाशी के दौरान अधिकारियों को भुवनेश्वर के पॉश इलाकों में कई बहुमंजिला इमारतों का पता चला.जांच में अब तक पांच बहुमंजिला भवनों का खुलासा हुआ है. इनमें नीलाद्रि विहार स्थित करीब 10,500 वर्गफुट क्षेत्रफल का चार मंजिला आलीशान मकान भी शामिल है. इसके अलावा सैलाश्री विहार, कानन विहार, चंद्रशेखरपुर और जाजपुर के धर्मशाला क्षेत्र में भी दो-दो मंजिला मकान पाए गए हैं.
ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत विजिलेंस विभाग ने कंधमाल जिले के बलिगुड़ा स्थित आईटीडीए के सहायक कार्यपालक अभियंता (एईई) बैकुंठनाथ बेहरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संदेह में अधिकारियों ने उनके 9 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये की संपत्ति, कई मकान, बहुमूल्य जमीनें और बैंक लॉकरों में रखी बड़ी मात्रा में नकदी का पता चला है.
विजिलेंस की टीम ने भुवनेश्वर, जाजपुर, बारिपदा और बलिगुड़ा में मौजूद बेहरा से जुड़े परिसरों की तलाशी ली. इस अभियान में दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पांच डीएसपी, छह इंस्पेक्टर समेत कई अधिकारी शामिल रहे. जांच के दौरान अधिकारियों को भुवनेश्वर के प्रमुख रिहायशी इलाकों में कई आलीशान भवनों की जानकारी मिली.
छापेमारी में अब तक पांच बड़े मकानों का खुलासा हुआ है. इनमें नीलाद्रि विहार में लगभग 10,500 वर्गफुट क्षेत्र में बना चार मंजिला विशाल मकान प्रमुख है. इसके अलावा सैलाश्री विहार, कानन विहार, चंद्रशेखरपुर और जाजपुर के धर्मशाला क्षेत्र में भी दो-दो मंजिला आवासीय भवन पाए गए हैं. इन संपत्तियों की वास्तविक कीमत का आकलन किया जा रहा है.
जांच एजेंसियों को अब तक 13 मूल्यवान प्लॉटों की जानकारी मिली है, जिनमें से सात भुवनेश्वर के प्रमुख इलाकों में स्थित बताए जा रहे हैं. तलाशी के शुरुआती दौर में 2.66 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे, लेकिन बाद में बैंक लॉकरों की जांच में करीब 2 करोड़ रुपये नकद मिलने की बात सामने आई. अधिकारियों के अनुसार दो अन्य लॉकरों की जांच अभी भी जारी है.
विजिलेंस अधिकारी केवल नकदी तक सीमित नहीं हैं. सोने के आभूषणों, बैंक खातों में जमा राशि, डाकघर निवेश और अन्य वित्तीय संपत्तियों का भी बारीकी से मूल्यांकन किया जा रहा है. तकनीकी विशेषज्ञों की टीम सभी दस्तावेजों और संपत्तियों का सत्यापन कर रही है.
बैकुंठनाथ बेहरा ने वर्ष 1999 में जूनियर इंजीनियर के तौर पर सरकारी सेवा की शुरुआत की थी. उस समय उनका मासिक वेतन करीब 6 हजार रुपये था. बाद में उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया और हाल ही में सहायक कार्यपालक अभियंता के पद तक पहुंचे. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वर्षों के दौरान अर्जित की गई संपत्ति उनकी घोषित और वैध आय के अनुरूप है या नहीं.
करोड़ों रुपये की संपत्ति, बहुमंजिला मकानों, महंगी जमीनों और बैंक लॉकरों से मिली भारी नकदी ने इस मामले को राज्य के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में ला खड़ा किया है. विजिलेंस विभाग की जांच अभी जारी है और अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी अहम तथ्य सामने आ सकते हैं.