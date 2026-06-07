Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /Odisha: ₹6 हजार से शुरू की नौकरी...लॉकर में मिले 2 करोड़ कैश, 5 महलनुमा घर-13 प्‍लॉट देखकर अधिकारी रह गए भौचक्‍के

Odisha: ₹6 हजार से शुरू की नौकरी...लॉकर में मिले 2 करोड़ कैश, 5 महलनुमा घर-13 प्‍लॉट देखकर अधिकारी रह गए भौचक्‍के

विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई में एक इंजीनियर के खिलाफ चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. छापेमारी में 5 आलीशान महल, 13 प्लॉट और नोटों से भरे लॉकर सामने आए हैं. जांच एजेंसियों ने करोड़ों की अवैध संपत्ति का पता लगाया है, जिससे पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है.

Written ByAmit BhardwajEdited By:Ravindra Singh
Published: Jun 07, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:13 AM IST
Odisha: ₹6 हजार से शुरू की नौकरी...लॉकर में मिले 2 करोड़ कैश, 5 महलनुमा घर-13 प्‍लॉट देखकर अधिकारी रह गए भौचक्‍के
Image Credit: खुलासा: ₹6 हजार महीना कमाने वाला सरकारी बाबू कैसे बना अरबपति? (AI-Image)

About the Author

Amit Bhardwaj

Amit Bhardwaj

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आईपीएल के बाद गायब हो गई RCB स्टार की फॉर्म? टी20 को बनाया टेस्ट, बल्ले में लगी जंग
cricket3 min ago
2
gajlaxmi rajyog june 20263 min ago
3
Shilpa Shinde15 min ago
4
Singapore25 min ago
5
DRDO Scientist Recruitment 202639 min ago